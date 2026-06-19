ATE llamó a un "boicot" contra la presencia de Javier Milei en Rosario por el Día de la Bandera

El gremio convocó a marcha a las 9 horas desde plaza Pringles. Advirtieron que el Presidente es "persona no grata" en Santa Fe y apuntaron contra Manuel Adorni, quien participará de la ceremonia: "Es una burla a todo el pueblo".

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un "boicot" contra la visita de Javier Milei a Rosario, quien encabezará este sábado el acto por el Día de la Bandera. "El presidente no es bienvenido a Rosario ni tampoco a Santa Fe. Es persona no grata porque sus políticas afectan a todos los que habitan la Argentina”, dijo Rodolfo Aguiar , secretario general del gremio.

El Presidente desembarcará en el Monumento a la Bandera para participar de la ceremonia por el 20 de Junio. Lo hará junto al grueso de su gabinete -incluyendo a Manuel Adorni - y al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente local, Pablo Javkin . También irá, por su cuenta, Victoria Villarruel .

En ese marco, ATE llamó a protestar y habló de un escenario atravesado por el "vaciamiento del Estado, actos de corrupción de altos funcionarios y ajuste a la clase trabajadora".

La presencia de Adorni en medio del escándalo judicial que lo tiene en el centro es motivo de polémica de antemano. Al respecto, Aguiar mencionó: "Es una burla para todo el pueblo. La mayoría de nuestro pueblo tiene que elegir entre comprar comida y medicamentos, mientras ellos duermen en sábanas de 8 millones de pesos"

"No podemos naturalizar que se acostumbren a semejante nivel de impunidad. Están tirando de la soga y en cualquier momento se va a cortar”, agregó el dirigente de ATE.

Por otra parte, aseguró que "no van a aceptar semejante caradurez de participar del acto del Día de la Bandera" y consideró que "Milei, que dice que ve a la bandera como un muro de ladrillos, y su gobierno representan todo lo contrario a los valores de nuestra enseña patria”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ateprensa/status/2067939722672902336&partner=&hide_thread=false ATE prepara un boicot ante la llegada de Milei mañana a Rosario por el Día de la Bandera



“Milei y su gobierno representan todo lo contrario a los valores de nuestra enseña patria. Además, la presencia de Adorni es una burla para todo el pueblo. La mayoría de nuestro pueblo… — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) June 19, 2026

En paralelo, el gremio que nuclea a parte de los trabajadores estatales anticipó que declararán a Milei "persona no grata en Rosario" por las "políticas de ajuste, la entrega y el saqueo de los recursos naturales y empresas del Estado en el país".

"El Sindicato rechaza la presencia del presidente de la Nación por considerarlo el máximo ajustador del pueblo", indicaron en la convocatoria. La concentración se realizará el sábado 20 de junio desde las 9 horas en la Plaza Pringles, ubicada en Córdoba y Paraguay.

"Mientras avanzan los recortes, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el desmantelamiento de los derechos conquistados por la ciudadanía, ATE reafirma su compromiso con la defensa del trabajo, la salud, la educación pública y la soberanía nacional y llama a participar de la concentración en repudio a Javier Milei y a su plan sistemático de ajuste contra el pueblo argentino", finaliza el escrito.

Por ahora, el Presidente logra sostener al jefe de Gabinete, cuyo futuro en el cargo pende de un hilo. Los coroneles políticos de la Casa Rosada lograron posponer la sesión en el Senado en la que la oposición iba a intentar avanzar con una moción de censura. La misma contaría con el visto bueno de aliados del oficialismo, como el PRO, que reclama a viva voz la salida del vocero.

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El otro dato destacado del acto por el Día de la Bandera en Rosario será la presencia de la vicepresidente Victoria Villarruel. Desde la Casa Rosada intentaron marginarla y no le cursaron invitación. Sin embargo, la titular del Senado confirmó que irá por su propia cuenta, en un abierto desafío a Javier Milei.

"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", dijo la vice en X en respuesta a una usuaria.

Por consultas de Ámbito, desde los gobiernos santafesino y rosarino dieron cuenta de que las invitaciones a funcionarios nacionales corren por cuenta del Estado. De todos modos, aclararon que, por su investidura, Villarruel debería contar con un lugar en las primeras filas de la ceremonia.