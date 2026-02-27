Axel Kicillof: "Asistimos a un plan de exterminio del sistema productivo y del turismo"

El gobernador bonaerense cuestionó con dureza la política económica de Javier Milei y aseguró que generó que “la temporada turística en el territorio haya sido "muy mala” al registrar "menos turistas, menos días de vacaciones y menos gasto".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , aseguró este viernes que “asistimos a un plan de exterminio del sistema productivo y del turismo” , y afirmó que el presidente “Javier Milei está destruyendo empresas, vidas, está poniendo en riesgo el tejido social argentino” .

El mandatario formuló esas declaraciones al encabezar en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, la última conferencia de prensa de verano, acompañado por el ministro de Producción, Augusto Costa , y el jefe comunal de ese distrito, Walter Wischnivetzky .

En ese marco, sostuvo que “desde que llegó Milei murieron 22 mil empresas, se perdieron 300 mil puestos de trabajo del sector formal” y advirtió que “no hay sector, ni empresa que se salve de las políticas de Milei” .

En su mensaje, el mandatario provincial precisó: “Hoy hicimos un encuentro con empresarios del sector turístico: representantes de la hotelería, de la gastronomía, del entretenimiento y comercio. Se trata de personas que no comparten nuestra ideología, pero damos micrófono abierto. Se lo recomiendo al presidente: ¿Por qué, en vez de ir a recibir premios truchos afuera, no escucha a los empresarios argentinos y escucha lo que está provocando y les brinda soluciones?” y contó: “Vinieron muchos, el cuádruple de los que venían antes porque necesitan ser escuchados, tienen mucho para decir y solicitar”.

En ese contexto, relató: “Sienten, y lo verbalizaron, que lo que ocurre es de una enorme gravedad. Muchos piensan que esta fue su última temporada por los resultados que tuvieron ”.

image

Así, Kicillof reflexionó que “los empresarios no son de nuestro sector político, probablemente hayan votado a Milei, pero nos decían que no dan para más” y agregó: “Hay problemas en Fate, en Whirpool, en la metalurgia y la construcción”.

Sobre el sector turístico, sostuvo que “el turismo tiene una crisis complicadísima: vinieron un millón de turistas menos a la provincia desde que asumió Milei, con estadías más cortas y niveles de consumo 35% más bajo” y afirmó que “esto no es producto del azar, ni de que el sector súbitamente se haya deteriorado, que estén más vagos o menos productivos sino que hay una política económica diseñada deliberadamente para destruir al turismo nacional”.

“Sostuvieron un tipo de cambio que hace que un paquete con aéreo esté a veces más barato que pasar unos días en un destino nacional. No es porque nos encarecimos, somos más inútiles o torpes, o nuestros destinos sean feos. Es un tema cambiario”, aseveró el gobernador.

En esa línea, añadió que “ello, acompañado por una apertura importadora hace que los productos de afuera sean artificialmente más baratos. Eso sale carísimo, nos endeudan para eso y sale de los impuestos que pagan los argentinos. No es gratis”.

Kicillof también afirmó que “el tipo de cambio artificial lo sostiene Milei contra el turismo y contra la industria. La timba la sostiene Milei con los recursos de los argentinos” y agregó: “Al mismo tiempo, reprime salarios y jubilaciones. Es una política deliberada para destruir salarios. La gente está sin un mango, hay tarifas en dólares y la gente no puede tomarse unos días de descanso. Están destruyendo el entramado productivo nacional”.

Además, enfatizó que “si no cambia la política económica, esto no va a cambiar el rumbo” y sostuvo que el Gobierno “está destruyendo el salario, el consumo, pone en riesgo empresas e industrias con la mentira y chantada de cosas que no funcionan, por lo menos para esta provincia y para la mayoría”.

Posteriormente, señaló que “un par de vivos que con la timba financiera se está llenando de guita, que es la que no está en las playas, hoteles, comercios, ni hogares. Se la está robando Milei y su pandilla”.

A la vez, expresó: "Hicimos obras de infraestructura en los destinos turísticos, pusimos paradores gratuitos, con eventos y espectáculos gratuitos que generan mucho más de lo que nosotros invertimos para contratarlos" y detalló los trabajos sanitarios y en materia de seguridad que lleva a cabo la provincia. "Es un Estado activo y presente", resaltó.

Más tarde, Kicillof dijo que "no es que no hay plata: se la ponen al sector financiero, se la cobran a las pymes y se la sacan a la gente".

"En el modelo económico que quieren, sobran millones de argentinos. No es el país que queremos nosotros, no es la Argentina con que nosotros soñamos. Es importante que cambien estas políticas para no tener estos resultados. No es el único camino, no es lo que había que hacer", subrayó el gobernador y afirmó: "Necesitamos desarrollo nacional, mejores salarios y producción".

Así, concluyó: "Si queremos que el turismo repunte y vaya bien, debe cambiar la política económica. Para ello, en 2027 tiene que haber un gobierno que piense en la gente. Agradezco a la gente y a los empresarios que ponen el hombro y trabajan, no despiden gente y que nos van a acompañar para que esto cambie definitivamente".

"Fue la peor temporada de verano desde la pandemia"

En tanto, Costa manifestó: "Me toca la parte mala onda porque debo informar sobre los números finales de la temporada: a mediados de enero advertimos que la temporada de verano tenía menos turistas, menos días de vacaciones y menos gasto. Lamentablemente, fue la peor temporada de verano en la provincia desde la pandemia en cuanto a impacto económico y movimiento turístico".

"Nos visitaron 8.200.000 turistas, hubo una caída del 1% respecto del año pasado y vino un millón menos de turistas desde la temporada anterior a cuando asumió Milei", explicó y atribuyó esa merma a la pérdida de puestos de trabajo, a la baja en los salarios y jubilaciones, y al aumento "del 600% de los servicios y combustible" .

En ese contexto, sostuvo que "para muchas familias, se hizo imposible irse de vacaciones" y añadió que "los que vinieron, tuvieron una estadía promedio de 5 noches".

Luego, precisó que "el gasto promedio en 28 centros turísticos cayó 25% respecto del año pasado y 35% respecto a la temporada anterior a cuando asumió Milei. Los ingresos para el sector turístico se desplomaron" y consignó: "Los destinos, los prestadores, los lugares son los mismos. Lo que pasó es que llegó Milei, tenemos que revertir eso el año que viene".

A su turno, el jefe comunal planteó que "Axel ya estuvo 15 veces en Mar Chiquita y cada vez que vino fue para traer una solución o un trabajo conjunto" y agregó que "mientras el presidente es cruel, se corre y abandona a los argentinos, Kicillof creó en cinco años un jardín de infantes, una primaria, una secundaria técnica, un instituto superior y dos centros universitarios".

"Mar Chiquita no para de crecer, y el Estado inteligente y sensible debe acompañar este proceso. Nos gusta articular con el Estado provincial y las organizaciones libres del pueblo. Por eso tenemos 11 fiestas populares y gratuitas, defendemos la alegría y la cultura popular, que genera trabajo en la hotelería y la gastronomía. Sin ello, la temporada hubiera sido peor de lo que fue", continuó y destacó el trabajo articulado con la provincia, el despliegue del Operativo de Sol a Sol y cerró: "Hay otro camino y es por acá".