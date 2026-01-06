Axel Kicillof declaró y prorrogó la emergencia agropecuaria por inundaciones en más de 10 distritos bonaerenses

Mediante una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno bonaerense declaró y prorrogó el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en zonas rurales afectadas por inundaciones en partidos del interior, con beneficios impositivos y crediticios para productores.

El gobernador Axel Kicillof oficializó este martes la declaración y prórroga del estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundación en distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, a través de los Decretos N° 3155, 3156, 3157 y 3158/2025 , publicados en el Boletín Oficial bonaerense .

Las medidas alcanzan a productores y productoras cuya actividad principal sea la explotación agropecuaria y se fundamentan en fenómenos climáticos adversos de carácter extraordinario que afectaron la producción y la capacidad productiva en amplias zonas del interior provincial.

Mediante el Decreto N° 3155/2025 , el Poder Ejecutivo bonaerense prorrogó el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en las circunscripciones III, IV, V, VII y VIII del partido de Roque Pérez , por el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026 .

La decisión se apoyó en informes técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y en la recomendación de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires , que evaluó los daños provocados por las inundaciones.

A través del Decreto N° 3156/2025 , el Gobierno provincial declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en distintas circunscripciones de los partidos de Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú , también entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026 .

La norma establece que los productores deberán presentar sus declaraciones juradas dentro de los diez días posteriores a la publicación del decreto para acceder a los beneficios previstos en la Ley N° 10.390.

Nuevas declaraciones en General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores

En tanto, el Decreto N° 3157/2025 declaró la emergencia agropecuaria por inundaciones en circunscripciones de los partidos de General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores, con vigencia entre el 1° de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026.

Al igual que en los otros casos, la medida se apoya en informes agroclimáticos, chequeos en campo e imágenes satelitales analizadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y las comisiones locales.

Prórroga en General Alvear, Las Flores y Chacabuco

Finalmente, mediante el Decreto N° 3158/2025, el Ejecutivo bonaerense prorrogó la Emergencia y/o Desastre Agropecuario en circunscripciones de los partidos de General Alvear, Las Flores y Chacabuco, por el período entre el 1° de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026.

Estas zonas ya habían sido alcanzadas por el Decreto N° 2196/25, y la prórroga busca dar continuidad a los instrumentos de asistencia frente a la persistencia de las condiciones climáticas adversas.

Beneficios para productores

Los decretos establecen que los productores alcanzados podrán acceder a exenciones y reducciones del Impuesto Inmobiliario Rural, según el grado de afectación, además de beneficios crediticios a instrumentar a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, se dio intervención a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para la implementación de los beneficios tributarios, y las medidas fueron refrendadas por los ministros de Desarrollo Agrario, Economía y Gobierno.