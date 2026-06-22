El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires oficializó un incremento en los valores prestacionales del Programa de Residencias Estudiantiles y Universitarias para la Integración Regional (REUNIR), destinado a estudiantes que deben trasladarse a otras ciudades para cursar carreras universitarias o terciarias.
Becas para estudiantes: Buenos Aires aumentó los fondos para el programa REUNIR
El Gobierno bonaerense elevó a $34.650 el monto de las becas del Programa de Residencias Estudiantiles y Universitarias para la Integración Regional. La actualización rige desde mayo y busca acompañar a los beneficiarios frente al contexto social y económico.
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La medida fue dispuesta mediante la Resolución 1291/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense, y establece que el monto de las becas pasará a ser de $34.650 mensuales con vigencia retroactiva al 1° de mayo de 2026.
Según los fundamentos de la resolución, el aumento fue solicitado por la Dirección Provincial de Juventudes debido a la desactualización de los montos vigentes y a la necesidad de acompañar a los destinatarios del programa frente a la situación social y económica actual.
La cartera que conduce Andrés Larroque señaló además que la actualización busca sostener una política pública orientada a niños, niñas y jóvenes, respetando el principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
El programa REUNIR fue creado en 2023 en la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad con el objetivo de aportar recursos para residencias estudiantiles y favorecer la permanencia de jóvenes que deben radicarse en localidades distintas a las de origen para continuar sus estudios superiores.
La iniciativa se implementa en articulación con municipios y organizaciones, con el propósito de fortalecer el acompañamiento territorial de los estudiantes y promover su desarrollo integral.
Hasta esta actualización, el beneficio ascendía a $27.720, monto que había sido fijado en abril de 2025. Con la nueva resolución, la beca registra un incremento de $6.930 respecto del valor anterior.
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