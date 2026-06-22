Becas para estudiantes: Buenos Aires aumentó los fondos para el programa REUNIR

El Gobierno bonaerense elevó a $34.650 el monto de las becas del Programa de Residencias Estudiantiles y Universitarias para la Integración Regional. La actualización rige desde mayo y busca acompañar a los beneficiarios frente al contexto social y económico.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires oficializó un incremento en los valores prestacionales del Programa de Residencias Estudiantiles y Universitarias para la Integración Regional ( REUNIR ), destinado a estudiantes que deben trasladarse a otras ciudades para cursar carreras universitarias o terciarias .

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 1291/2026 , publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense, y establece que el monto de las becas pasará a ser de $34.650 mensuales con vigencia retroactiva al 1° de mayo de 2026.

Según los fundamentos de la resolución, el aumento fue solicitado por la Dirección Provincial de Juventudes debido a la desactualización de los montos vigentes y a la necesidad de acompañar a los destinatarios del programa frente a la situación social y económica actual.

La cartera que conduce Andrés Larroque señaló además que la actualización busca sostener una política pública orientada a niños, niñas y jóvenes, respetando el principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

El programa REUNIR fue creado en 2023 en la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad con el objetivo de aportar recursos para residencias estudiantiles y favorecer la permanencia de jóvenes que deben radicarse en localidades distintas a las de origen para continuar sus estudios superiores.

Embed - Direccion De Juventud Benito Juarez on Instagram: "UN AÑO DEL PROGRAMA REUNIR En el mes de junio se cumplió un año de la firma del convenio con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la PBA. El programa REUNIR pertenece a la Dirección Provincial de Juventudes y tiene como objetivo generar y/o fortalecer residencias estudiantiles municipales, con el fin de promover el estudio en los niveles terciarios y universitarios. Durante los doce meses que llevamos en el programa, se invirtieron más de 8 millones de pesos para la compra de artículos de cocina, muebles, colchones, materiales de librería, entre otros artículos requeridos por los estudiantes. Este programa se renovó durante 12 meses más para seguir acompañando a nuestros estudiantes en su formación académica. @municipiobenitojuarez @juventudespba @direccion.de.juventud_bj" View this post on Instagram

La iniciativa se implementa en articulación con municipios y organizaciones, con el propósito de fortalecer el acompañamiento territorial de los estudiantes y promover su desarrollo integral.

Hasta esta actualización, el beneficio ascendía a $27.720, monto que había sido fijado en abril de 2025. Con la nueva resolución, la beca registra un incremento de $6.930 respecto del valor anterior.