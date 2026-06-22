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El temario incluye seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

La Cámara de Diputados convocó a sesión especial para interpelar a Manuel Adorni. Mariano Fuchila

La Cámara de Diputados sesionará este martes desde 14 para resolver si avanza o no en la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La convocatoria para sesionar lleva la firma del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Francisco Pagán.

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El temario incluye seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

Citacion a Sesion Especial 23 de junio 2026_14.00hs

Además, los proyectos solicitan que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, brinde explicaciones sobre distintos aspectos vinculados a su evolución patrimonial.

Tres de las seis iniciativas que la Cámara debatirá mañana contemplan, además de la interpelación, la posibilidad de impulsar una moción de censura para apartar a Adorni de su cargo.

De este modo, el cuerpo legislativo deberá definir si avanza con la convocatoria al funcionario y si habilita el tratamiento de una eventual moción de censura, mientras la investigación judicial en su contra continúa bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

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