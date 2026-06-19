La FIFA confirmó que el egipcio Amin Mohamed será el árbitro principal del partido entre la Selección Argentina y Austria correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.
La FIFA confirmó al árbitro que dirigirá el partido entre la Selección Argentina y Austria
La organización de la Copa del Mundo confirmó quiénes serán los encargados de impartir justicia en el duelo del lunes frente a Austria.
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Estará acompañado por Mahmoud Abouelregal, Ahmed Hossam Taha, Alejandro Hernández y Diego Sanchez que completan la terna en campo de juego.
Será el segundo partido que dirija en un mundial en su carrera: el anterior fue en esta edición, en la primera fecha entre República Checa y Corea del Sur, donde ganaron los europeos 2-1.
Argentina buscará otra victoria contundente como ante Argelia y Austria quiere dar el batacazo y mantener el buen rendimiento que logró contra Jordania.
Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Austria
La Selección argentina se enfrentará el lunes 22, a partir de las 14 hs (hora local), contra Austria, en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en busca de un triunfo que le permita asegurarse un lugar en los 16avos de final.