Cierres, despidos y caída en el consumo agravan la crisis de las pymes en tres provincias litoraleñas

La actividad económica de las pequeñas y medianas empresas muestra un panorama alarmante, con caídas sostenidas, cierres masivos de firmas y un tejido productivo que se deshilacha. Los empresarios advierten que sin una agenda de crecimiento, la situación puede volverse irreversible.

La crisis de las pymes se agrava en las provincias del Litoral.

En el noreste y el litoral la crisis económica se traduce en persianas bajas , empleos perdidos y familias que ven cómo sus ingresos se evaporan. Chaco, Misiones y Entre Ríos atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia económica reciente, con indicadores que muestran un deterioro estructural del entramado pyme que índices de actividad en caída, registros de empresas empleadoras que se contraen mes a mes y entidades empresarias que reclaman condiciones mínimas para seguir operando.

La Federación Económica de Chaco (Fechaco) presentó este mes su primer Índice Pyme de Actividad Económica (IPAE), una herramienta estadística desarrollada para medir la evolución del sector en una provincia cuya economía depende del ciclo agropecuario, el comercio minorista y de la industria forestal.

Los números son contundentes: en mayo de 2026, la actividad pyme chaqueña cayó un 6,2% interanual y acumula una contracción del 7,3% en los primeros cinco meses del año.

El panorama sectorial también es contractivo. De los seis rubros relevados, cinco cerraron mayo con caídas interanuales que van del 3,1% al 14,6%. El único sector con crecimiento fue el despacho de combustibles -con una suba del 9,8%-, "dinamismo" responde de manera exclusiva a la buena campaña agrícola que elevó la demanda de gasoil para cosecha y transporte, no a una recuperación del consumo interno.

De hecho, los operadores del sector aclararon que casi el 65% del aumento en la facturación se explica por subas de precios e impuestos, no por mayor volumen físico de ventas.

Los sectores más golpeados fueron los Servicios Personales y Profesionales (-14,6% interanual), la Industria Manufacturera (-11%) y Alimentos y Bebidas (-7,6%).

industria pyme El escenario económico golpea a las pymes industriales.

Los empresarios consultados describieron un consumidor que reduce cantidades, sustituye productos por opciones más baratas, prioriza lo esencial y recurre al financiamiento con tarjeta para compras que antes realizaba en efectivo. Las ventas se concentran en los días de cobro de haberes, jubilaciones y asignaciones, y se contraen de manera drástica en el resto del mes.

La industria manufacturera, además, enfrenta una ecuación de costos insostenible por insumos dolarizados, tipo de cambio contenido y presión fiscal sin alivio. A esto se sumó en mayo el impacto de los amparos ambientales vinculados a la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que frenaron actividades forestales y agroindustriales en localidades del interior provincial.

El clima de negocios reflejó esta tensión porque el 47,4% de las empresas relevadas indicó que su situación económica empeoró respecto de un año atrás, y aunque el 53,1% espera mejoras a doce meses, esa expectativa no se traduce en decisiones concretas de inversión. El 35,1% considera que este no es un buen momento para invertir.

Los datos de stock de empresas confirman la gravedad del cuadro. Según un informe de Fundar con base en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Chaco está entre las tres provincias más afectadas del país desde que asumió Javier Milei, con una caída acumulada del 11,3% en la cantidad de empresas entre noviembre de 2023 y el último relevamiento.

Solo La Rioja (-17,4%) y Catamarca (-12,8%) muestran números peores. Otros medios locales reportan que más de 3.100 empresas dejaron de operar en los últimos dos años en la provincia, con una pérdida de al menos 8.647 puestos de trabajo.

Vigilia-de-trabajadores-madereros-en-Linor-24-de-mayo-1 En mayo cerró la fábrica de pallets Linor, en Misiones, por lo que sus 130 operarios fueron despedidos.

Misiones: una empresa empleadora desaparece cada 20 horas

El escenario de Misiones es muy complejo porque según datos de empresas empleadoras registradas -con información actualizada hasta marzo de 2026—, esta provincia perdió 1.074 firmas entre noviembre de 2023 y marzo de este año, pasando de 9.480 a 8.406 empresas.

Eso representa una contracción del 11,3% del stock empresarial, o lo que es lo mismo: una empresa empleadora desaparece cada 20 horas desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. La pérdida implica miles de puestos de trabajo formales destruidos, cadenas de pago rotas y un deterioro estructural del entramado económico local. Si se mira el último año (marzo de 2026 contra marzo de 2025), la caída fue del 6,6%, con 593 firmas menos.

Los sectores más castigados reflejan la matriz productiva de la provincia. El Comercio, el sector más numeroso, pasó de 3.211 a 2.776 empresas (-13,5%), afectado por la caída del consumo y la competencia de las compras de frontera con Paraguay, favorecidas por la apreciación relativa del peso.

La Industria Manufacturera -columna vertebral del modelo misionero con yerba, té, madera, tabaco y alimentos- cayó de 1.065 a 928 empresas (-12,9%), golpeada por la apertura importadora, costos que no cierran y falta de demanda interna. La Construcción fue el sector con la caída relativa más pronunciada: -20,8%, al pasar de 419 a 332 empresas, afectada por la paralización de la obra pública nacional y la retracción de la inversión privada.

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En Misiones cerró Linor SRL quedan en la calle más de 130 trabajadores pic.twitter.com/6EtzlcIT1V — Soledad Gimenez (@gisoleok) May 21, 2026

Otros sectores con fuerte deterioro son los Servicios Profesionales (-19,2%), Hoteles y Restaurantes (-18,7%) y Servicios Inmobiliarios (-18,3%). Solo el Suministro de Agua y la Enseñanza agregaron dos empresas en el período. El análisis por tamaño de empresa revela otro dato clave: la pyme chica es la que desaparece.

Las empresas de hasta cinco empleados, que constituyen la base del empleo formal misionero, cayeron de 6.619 a 5.817 (-12,1%), explicando el 75% del total de empresas perdidas. El segmento de 6 a 10 empleados mostró la caída relativa más severa: -14,9%, de acuerdo a la consultora Politikón Chaco.

La Confederación Económica de Misiones (CEM) había advertido meses atrás que la crisis se agravaba frente a la presión fiscal y la recesión. Su relevamiento de febrero de 2026 mostraba un clima generalizado de estancamiento, con empresarios que optaban por congelar sus plantillas sin incorporaciones ni desvinculaciones, en un contexto de alta incertidumbre.

La presión tributaria —tanto nacional como provincial— aparecía como el factor más determinante, sumada a los elevados costos laborales, la recesión que restringe el consumo y la falta de acceso al financiamiento.

Entre Ríos: "Necesitamos una agenda de crecimiento"

En Entre Ríos, la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) -que nuclea a unas 35 entidades del comercio, la industria, los servicios y el turismo- elevó en los últimos días un fuerte comunicado.

"La realidad actual demuestra que el esfuerzo realizado por las empresas no está alcanzando para garantizar su sostenibilidad", señalaron, y advirtieron que "la fuerte caída del consumo, la retracción de la actividad económica y el constante incremento de los costos operativos están colocando a numerosos establecimientos en una situación extremadamente compleja".

Desde FEDER reconocieron que el sector privado asumió el desafío de adaptarse a una nueva realidad, incorporando tecnología, modificando estrategias comerciales y reduciendo costos. Pero el esfuerzo no alcanza. Los gastos fijos, las tarifas de servicios, los costos laborales, la carga tributaria y la pérdida de rentabilidad conforman, según ellos, "un escenario que resulta cada vez más difícil de afrontar para quienes generan empleo, invierten y sostienen la actividad económica en cada localidad de la provincia" .

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"Los gastos fijos, las tarifas de los servicios, los costos laborales, la carga tributaria y la pérdida de rentabilidad conforman un escenario que resulta cada vez más… — Sociedad Política (@SociedadPolitik) June 10, 2026

El turismo, que hasta hace poco era considerado "uno de los motores económicos de Entre Ríos", también se resintió. La disminución del movimiento turístico impactó de manera directa sobre hoteles, restaurantes, comercios y múltiples actividades vinculadas. "Cada comercio que cierra, cada empresa que reduce su actividad y cada puesto de trabajo que se pierde representan un retroceso para toda la comunidad", se afirmaron.

El reclamo de FEDER es claro y se alinea con el de otras entidades del país: "Las empresas entrerrianas no solicitan privilegios. Reclaman condiciones que les permitan trabajar, producir, invertir y crecer. Reclaman previsibilidad, competitividad y políticas que acompañen a quienes todos los días abren sus puertas, generan empleo y sostienen las economías locales".

Los tres escenario provinciales comparten rasgos que explican la magnitud del deterioro. Las economías de Chaco, Misiones y Entre Ríos están basadas en pymes agroindustriales, comercio de cercanía y servicios, sectores muy sensibles al ciclo de actividad y al poder de compra local.

No cuentan con grandes conglomerados industriales que amortigüen los shocks económicos. En segundo lugar, la caída del consumo interno y en las tres provincias los empresarios describen un mismo fenómeno: las ventas se concentran en los días de cobro de haberes y se desploman en el resto del mes. Los consumidores reducen cantidades, sustituyen por productos más baratos, priorizan lo esencial y financian con tarjeta lo que antes pagaban en efectivo.

Frontera Argentina Paraguay Clorinda Asunción.jpg El comercio de frontera perjudica la producción provincias que limitan con Brasil y Paraguay.

En tercer lugar, la competencia desleal y la informalidad. En Chaco y Misiones, la mercadería proveniente de países limítrofes -especialmente de Paraguay y Bolivia- opera fuera del circuito formal y desplaza a la producción local. En Misiones, las compras de frontera se vieron favorecidas por la apreciación relativa del peso. Y en cuarto lugar, la presión fiscal y los costos. Tarifas de servicios, cargas impositivas nacionales y provinciales, y costos laborales aparecen en todos los informes como factores que comprimen los márgenes y dificultan la sostenibilidad de las firmas.

No menos influyente son la paralización de la obra pública y la retracción de la inversión privada porque afectan de lleno a sectores como la construcción, que en Misiones cayó más de 20% y en Chaco muestra una de las contracciones más pronunciadas del Índice Pyme de Actividad Económica.