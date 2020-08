Gremios docentes condicionan retorno por suba de contagios

“En algunas jurisdicciones no están dadas las condiciones para la vuelta a clases porque no sólo no está bajando la curva, sino que está aumentando”, aseguró la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso. Y puso el foco de su preocupación en Jujuy, el AMBA, Río Negro, Chaco, Santa Fe y Mendoza.