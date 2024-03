Con críticas por el recorte de fondos, una decena de gobernadores abrieron sesiones en las provincias

No dejó pasar la oportunidad para mencionar el desdén sobre el que se refirió hacia esa provincia el presidente Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Llegaron a decir que en nuestra provincia no vive nadie, está llena de guanacos y a cuestionar las fiestas populares. Todo para justificar lo injustificable y no querer reconocer que el Gobierno nacional se equivocó, porque no calculó que Chubut se sabe defender y así lo hizo", expresó. También hubo referencias para describir la situación en la que recibió a esa administración provincial, a la que describió como grave. El discurso fue a las 9, dos horas antes de lo previsto, puesto que Torres anunció que estaría en el Congreso de la Nación para escuchar al presidente Milei.