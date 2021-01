Canjes: aceptó el 96,29% en Córdoba, y vence ahora prórroga bonaerense

El acuerdo -anticipado el pasado 11 de enero por el Ejecutivo provincial- incluye una reducción de un punto en la tasa de interés (que pasa del 7,23% al 6,08 promedio, lo que representa un ahorro de u$s 200 millones en los próximos ocho años) y posterga el primer vencimiento para 2023 y el último para 2029 (lo que se traducirá en un ahorro temporario de u$s 700). No incluye una quita de capital.

“Lo que se está proponiendo es algo muy razonable con relación a la capacidad de ahorro de la Provincia”, aseguró Giordano, en declaraciones al diario Puntal .

Días atrás, el ministro de Economía nacional, Martín Guzmán, había afirmado que “algunas provincias miran el corto plazo” y que, “en cambio, otras actúan con más paciencia, de una forma más sensata y tomándose más tiempo para que la propuesta sea sostenible, y eso es lo que Nación fomenta”. Y a la hora de destacar a distritos que avanzan en base a lineamientos nacionales citó a Entre Ríos, Buenos Aires y Chaco, y no a Córdoba. El pasado viernes, desde Chaco, Guzmán volvió a insistir en bregar por la sostenibilidad de la deuda en las negociaciones que encaran las provincias.

“Lo que entiendo es que es un planteo razonable el que hacen: acordemos con los acreedores un plan que sea factible, que pueda ser afrontado por cada jurisdicción; con ese marco teórico es que hablamos con ellos desde mediados del año pasado y lo de Córdoba encuadra en eso”, dijo Giordano al diario cordobés.

Resta ahora que el Gobierno de Alberto Fernández avale la nueva emisión de bonos del canje local.

“Ahora nos queda un tema formal: ya enviamos toda la documentación y esperamos que la semana que viene se apruebe para la emisión de los nuevos bonos”, sostuvo Giordano.

Con ese telón de fondo, la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas salió ayer a marcar la cancha, con tono de advertencia. A través de Twitter, aseguraron: “96% de los bonistas aprueba reestructuración de Córdoba. Muestra que tienen principios pero son pragmáticos. Lamentablemente la “victoria simbólica” exigida por la Nación al recortar el cupón en 0,25% le costará cuando vuelva a los mercados. Los prestamistas tienen larga memoria”.

En paralelo al capítulo cordobés, corre una cuenta regresiva para la administración de Axel Kicillof: el viernes vence el plazo de la última prórroga para adherir a la propuesta de reestructuración de deuda por u$s 7.148 millones.

“La Provincia planea continuar el diálogo de buena fe con los acreedores privados externos con el objetivo de alcanzar un acuerdo que respete su capacidad de pago y el marco de sostenibilidad de la deuda pública provincial en el mediano y largo plazo”, indicó la gestión de Kicillof días atrás.

La propuesta bonaerense original incluye un período de gracia de 3 años, una quita de intereses de 55% y de 7% de capital y una extensión de los plazos de vencimientos, con la mirada puesta en reducir en $ 5 mil millones la carga total de la deuda en el período 2020-2030. Pero luego desde la cartera de Pablo López se mostraron dispuestos a consensuar enmiendas, aunque siempre bajo la premisa de la sostenibilidad de la deuda