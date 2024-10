El asado de Javier Milei con los gobernadores impacta en los PJ provinciales

Tanto Jaldo como Álvarez, desde siempre fueron refractarios al kirchnerismo y por si quedaran dudas, hoy también sostuvo el jefe provincial tucumano: "Quiero decir, primero, que no soy de La Cámpora, y segundo, no soy kirchnerista. Por lo tanto, una forma se ayudar al movimiento nacional justicialista es trabajando con un colega gobernador, como es Quintela.

Las repercusiones para adentro del peronismo no se hicieron esperar y por la red social X, el senador nacional Oscar Parrilli le dirigió un mensaje: "Hola, @OsvaldoJaldo. Tanto tiempo. ¿Te acordás cuando venías a mi despacho pidiendo apoyo de @CFKArgentina para tu candidatura a gobernador? Me pedías desesperado que te apoye en la pelea con @JuanManzurOK y ahora, no solo apoyás las políticas de ajuste de Milei y votás las leyes contra los argentinos, sino que festejás con asado en Olivos el veto al presupuesto universitario. No pido coherencia, pero sí memoria".

Jaldo le respondió: "Con mucho respeto, senador @OscarParrilli, lo ayudo a hacer memoria: ustedes nunca estuvieron, ni me apoyaron en nada, ni a mí, ni a nadie, pero sí se sirvieron de todos. Me pedían que me baje de la interna para no enfrentar a Juan Manzur. Y cuando Manzur asumió la Jefatura de Gabinete, usted y su séquito me pedían que no me haga cargo de la Gobernación. Por supuesto, nunca le acepté ni a usted ni a nadie, porque soy peronista y amo a mi provincia y soy un hombre democrático por excelencia. No sé si todos pueden decir lo mismo. Y le repito, no soy camporista, ni kirchnerista. Vamos a dirimir las diferencias en la interna, como corresponde". En ese mismo posteo, el tucumano adjuntó un video en el que Manzur, en una entrevista, daba por finalizado el ciclo de conducción de Cristina Fernández.

— Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) October 23, 2024

Desde Salta

Desde Salta, el dirigente de PRO Alberto Castillo, presidente del Directorio de Recursos Energéticos y Mineros de Salta SA, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, sorprendió con su respuesta en una entrevista, en el programa "Agenda Abierta", al ser consultado sobre la cena de los gobernadores en Olivos con el presidente. "Si vos me preguntás ahora, te diría que Sáenz es el nuevo referente de Milei en Salta o lo consulta bastante seguido", aseguró. Para Castillo, Sáenz construyó un buen vínculo con Milei y con miembros de su gabinete. "Ha sabido lograr un nivel de confianza importante con el presidente y vemos que se está reuniendo constantemente con figuras como Luis Caputo -ministro de Economía- y otros miembros del gabinete", explicó. "El presidente lo consulta y creo que hay un ida y vuelta muy importante entre ellos", cerró.

Los que se han llamado a silencio luego de la cena en Olivos fueron el catamarqueño Raúl Jalil y el misionero Hugo Passalacqua. El primero, de acuerdo a consultas de Ámbito, para evitar fricciones con la senadora y exgobernadora Lucía Corpacci, que además preside el peronismo de Catamarca. "Esperará hasta que sea necesaria su opinión y se aclare el escenario en el partido", fue la escueta respuesta de una fuente cercana a la Casa de Gobierno provincial. Corpacci es candidata a una de las vicepresidencias del peronismo nacional en la lista de Cristina Fernández y se ha mostrado crítica de los apoyos que recibió el oficialismo nacional en el Congreso de parlamentarios cercanos a Jalil, aunque evitó mencionarlo.

En el caso de Passalacqua, su silencio obedece a que integra una fuerza que desde siempre fue aliada del peronismo y, por lo tanto, no participa de la interna.