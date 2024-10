Gobernadores dialoguistas que cenaron con Javier Milei volvieron con las manos vacías

El Presidente les agradeció el apoyo pero insistió en que para el Gobierno "el equilibrio fiscal no se toca". Los mandatarios pasaron la gorra pero con exigua respuesta. Acto de Karina Milei en Tucumán.

Los cuatro gobernados del Norte Grande que cenaron este lunes en Olivos con el presidente Javier Milei retornaron a sus provincias con las manos vacías. En rigor, se había dejado trascender que la invitación era para agradecer el acompañamiento de los mandatarios al oficialismo en el Congreso, por lo que el jefe de Estado se ciñó al libreto y no prometió nada. Los jefes provinciales aprovecharon para meter solo un puñado de pedidos sobre los que tampoco hubo respuestas firmes porque se les dijo que "el equilibrio fiscal no se toca"

Milei estuvo acompañado por su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y su vicejefe, el tucumano Lisandro Catalán, que aprovechó la oportunidad para anticipar que este viernes habrá un acto de La Libertad Avanza en Tucumán. Entre entrada, plato principal, postre, sobremesa y foto de familia, los gobernadores estuvieron alrededor de dos horas y media en Olivos. A diferencia de los "87 héroes" que estuvieron también en Olivos con el Presidente, en septiembre, los jefes provinciales no tuvieron que pagar lo que cada uno consumió. Y otra diferencia fue que no estuvo entre los comensales la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El Jefe de Estado se explayó, en segundo lugar, sobre algunos de los objetivos centrales de su gestión, como ser que "el equilibrio fiscal no se toca", les pidió que profundicen en las provincias la "motosierra" en los gastos del Estado y les anticipó que todo lo que soliciten dependerá la disponibilidad de recursos con los que cuente el ministro de Economía, Luis Caputo. Es decir, no hubo promesas de fondos frescos. Sólo el anticipo de que si el Gobierno cumple con sus metas se llegaría a fin de año con una inflación menor a los 3% o con ese techo, y eso permitiría el ingreso de capitales extranjeros para inversión, más el crecimiento de los créditos bancarios. "No se habló de generación de trabajo, de consumo, de la situación complicada que viven los jubilados, ni de la cuestión social, que aflige", reveló una de las fuentes.