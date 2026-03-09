Reunión de "Volver al futuro": Michael J. Fox y un emotivo encuentro con Christopher Lloyd

Los actores que protagonizaron el clásico de comedia y ciencia ficción compartieron una imagen juntos a través de sus redes sociales.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd emocionaron a sus fanáticos a través de sus redes. Las queridas estrellas de Volver al futuro compartieron recientemente una reunión que Fox publicó en su Instagram el sábado por la noche.

"Cenando con mi mejor amigo en la playa" , escribió Fox en el título de la foto de él y Lloyd, sonriendo, con las cabezas inclinadas cariñosamente uno hacia el otro en un restaurante.

En los comentarios, Lloyd respondió con una descarada referencia a la icónica comedia de ciencia ficción, citando una frase clásica de Marty McFly de Fox: "Hombre, eso es pesado" .

Han pasado más de 40 años desde que Volver al futuro se estrenó por primera vez en los cines, capturando la imaginación del público y estableciendo un legado que continuaría a través de dos secuelas, una serie de televisión animada, varias atracciones de parques temáticos, videojuegos, un musical y varios libros escritos por Fox y sus coprotagonistas.

En la primera película, Marty (Fox) es un estudiante de secundaria que inadvertidamente viaja en el tiempo gracias a la destartalada creación de su amigo científico Emmett "Doc" Brown (Lloyd), sin saberlo separa a sus padres y luego lucha por reunirlos nuevamente para salvar su propia existencia.

El elenco, que incluye a Fox, Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson, se ha mantenido unido a lo largo de los años, o al menos estrechamente unido gracias a la duradera popularidad de la franquicia. Fox y Lloyd se reunieron previamente en 2020, y en 2023, las cuatro estrellas unieron fuerzas en la FanExpo Portland.

Fox protagonizó varias películas y series igualmente exitosas, desde Spin City hasta Stuart Little y The Good Wife. Pero siempre ha regresado a Volver al Futuro, más recientemente en Future Boy, unas memorias publicadas el año pasado en las que relata la creación de la película.