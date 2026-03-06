La Libertad Avanza lanza una ofensiva contra las tasas municipales en la Provincia

Concejales libertarios presentarán proyectos para eliminar o reducir tributos locales en más de un centenar de distritos. La iniciativa apunta a instalar el debate sobre la presión fiscal municipal y forma parte del armado político del espacio en la provincia.

La Libertad Avanza (LLA) pondrá en marcha este viernes una estrategia coordinada en la provincia de Buenos Aires con la presentación de proyectos en 116 concejos deliberantes para eliminar o reducir tasas municipales.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del partido en territorio bonaerense, el diputado nacional Sebastián Pareja , y cuenta con el aval del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Según explicaron desde el espacio, el objetivo es exponer la carga tributaria que enfrentan los contribuyentes en los municipios , especialmente en distritos gobernados por el peronismo, aunque las propuestas también alcanzarán comunas administradas por el PRO, la UCR y fuerzas vecinales.

En total, los proyectos elaborados por concejales libertarios contemplan la eliminación de 138 tasas municipales, la reducción de otras 120 y la simplificación de 11 tributos .

“Los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero los servicios siguen siendo deficientes y la infraestructura está deteriorada”, afirmó Pareja al presentar la iniciativa y agregó: "Somos un partido que cumple lo que promete. Ya lo dijo el Presidente Milei en Junín el año pasado: es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos".

La estrategia política de LLA con la mira en 2027

La movida no es solo legislativa. Dentro de La Libertad Avanza la interpretan como el primer paso de una estrategia territorial de cara a las elecciones de 2027, donde el espacio aspira a disputar el control político de la provincia.

En ese marco, Pareja busca consolidar la estructura partidaria en los distritos y mostrar coordinación entre los concejales libertarios.

karina milei, javier milei, sebastián pareja y patricia bullrich.png Karina Milei, Javier Milei, Sebastián Pareja y Patricia Bullrich durante el Congreso de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.

El dirigente ya había anticipado que el espacio buscará recorrer los 135 municipios bonaerenses con el objetivo de fortalecer el armado local y demostrar que el partido tiene capacidad de gestión en el nivel municipal.

Desde LLA sostienen que Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de tasas municipales del país y que, según relevamientos propios, más del 80% de esos tributos no tendría una contraprestación clara para el contribuyente.

El foco estará principalmente en la Primera y la Tercera sección electoral, donde se concentra la mayor densidad de votantes del conurbano.

Buscan simplificar trámites y habilitaciones

Desde La Libertad Avanza sostienen que, además de la carga impositiva, en numerosos municipios existen procesos administrativos que encarecen la actividad económica y generan costos adicionales para comerciantes, profesionales y emprendedores.

En ese marco, los proyectos impulsados por concejales del espacio también incluyen medidas para simplificar habilitaciones comerciales, reducir requisitos burocráticos y eliminar instancias administrativas consideradas innecesarias.

Según explican en el partido libertario, la desburocratización de los trámites municipales es un complemento clave de cualquier estrategia orientada a bajar impuestos y mejorar el clima de inversión en los distritos.

Una señal política más que un cambio inmediato

La discusión por las tasas municipales no es nueva y, hasta ahora, la Casa Rosada no logró avanzar con cambios de fondo en ese terreno. En distintos casos, la Justicia intervino a favor de los municipios frente a intentos del Gobierno nacional de limitar esos tributos.

De hecho, días atrás la Justicia Federal de San Nicolás declaró inconstitucional la resolución que impedía a los intendentes incluir tasas municipales dentro de las facturas de servicios, una medida impulsada en 2024 por el ministro de Economía, Luis Caputo. El fallo respondió a una presentación realizada por el intendente de Pergamino, el dirigente del PRO Javier Martínez.

Un antecedente similar se registró el año pasado en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que rechazó un planteo contra la tasa vial aplicada por el municipio de General Pueyrredón, gobernado por Guillermo Montenegro.

En ese contexto, la avanzada de La Libertad Avanza tiene un fuerte componente político y simbólico: el espacio no gobierna municipios bonaerenses, pero busca instalar la discusión sobre la presión fiscal local y exhibir una estrategia territorial coordinada en toda la provincia.