Una derrota de La Libertad Avanza que replantea la estrategia con los gobernadores para 2027

El mileísmo quedó tercero en Bariloche, a más de 25 puntos de la alianza del gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés. El resultado expuso los límites de la estrategia de Karina Milei y los Menem de competir con listas propias y reavivó las tensiones internas por los acuerdos electorales con los gobernadores aliados.

La Libertad Avanza quedó tercera este domingo en las elecciones de Bariloche , donde se enfrentó sin éxito a la alianza entre el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés para elegir convencionales constituyentes.

El resultado marca un antecedente negativo para la estrategia política de Karina Milei y Martín y Eduardo “Lule” Menem , de competir contra los armados territoriales de los gobernadores, en este caso en el principal distrito electoral de Río Negro.

De acuerdo a los datos del escrutinio provisorio, la lista Estamos Haciendo Bariloche, que reunió al partido provincial Juntos Somos Río Negro y al espacio del intendente Cortés, consiguió cerca del 40% de los votos y se aseguró ocho de los 15 convencionales que tendrán a su cargo la reforma de la Carta Orgánica Municipal.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Bariloche , la alianza que reunió al Partido Justicialista y a otros sectores del peronismo, con cerca del 19% de los sufragios. El resultado adquiere mayor relevancia porque el peronismo compitió dividido: otro sector presentó una lista propia por fuera de la principal coalición justicialista.

Lejos en tercer puesto apareció La Libertad Avanza , apenas por encima del 14% de los votos, a más de 25 puntos del frente electoral del gobernador. La lista libertaria obtuvo solo dos convencionales, frente a los ocho de la alianza ganadora y los tres del peronismo.

El comicio fue un test para la estrategia de La Libertad Avanza de cara a 2027. El partido de Karina Milei y los Menem resolvieron enfrentar al mandatario provincial y competir a través de una alianza con el PRO, el partido CREO Río Negro y sectores vecinalistas.

Los Menem aún no están dispuestos a construir acuerdos amplios con los gobernadores aliados y dialoguistas en sus territorios. Su estrategia consiste por ahora en fortalecer la estructura provincial de La Libertad Avanza y sostener la posibilidad de presentar candidatos propios en la mayor cantidad de distritos, incluso desafiando el poder de los gobernadores aliados.

Para Weretilneck, la elección representó mucho más que una disputa municipal. El gobernador consolidó su liderazgo provincial con una victoria en una de las ciudades más importantes de Río Negro y demostró su capacidad para construir acuerdos políticos amplios de cara a 2027. Fue también una demostración de fortaleza política frente a la Casa Rosada y de su capacidad para construir acuerdos y consolidar su liderazgo en la provincia.

Sin embargo, dirigentes clave dentro de la mesa política, como el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo y Patricia Bullrich, reclaman acelerar las negociaciones con los mandatarios aliados y dialoguistas para construir acuerdos políticos y electorales de cara a 2027.

A pesar de eso, no se termina de definir la estrategia a pesar de que quedan poco más de un mes para que finalicen las sesiones ordinarias en el Congreso. La derrota de Bariloche también representa una señal de alerta para LLA en las negociaciones en el Senado por la suspensión de las PASO, una de las prioridades políticas de Javier Milei.

El debate involucra directamente el armado electoral del próximo año. Mientras un sector de la mesa política considera urgente sellar cuanto antes acuerdos con los gobernadores para garantizar los votos en el Congreso, los Menem han defendido una negociación más restrictiva, preservando las candidaturas provinciales de La Libertad Avanza.

Esa ambigüedad provoca tensiones dentro del oficialismo y una desconfianza cruzada en las negociaciones con los gobernadores, quienes no logran garantías electorales antes de comprometer el voto de sus legisladores para la suspensión de las primarias.

La elección de Bariloche dejó en evidencia que las estructuras provinciales y municipales pueden tener mayor peso que la marca nacional de LLA al menos cuando se compite por cargos locales. Weretilneck logró potenciar su acuerdo con Cortés y obtener un triunfo claro mientras La Libertad Avanza, incluso con el respaldo del PRO y otros sectores de centroderecha, quedó lejos de disputar el primer lugar.

De cara a 2027, el resultado abre un interrogante para la conducción libertaria: hasta qué punto le conviene insistir con listas propias pintadas de violeta en distritos gobernados por aliados, en lugar de privilegiar acuerdos con quienes ya tienen poder territorial.