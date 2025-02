El peronismo en las provincias, con sus propias fracturas de cara al año electoral

Apremiado por las urgencias del año electoral, el peronismo intenta recalibrar la brújula y enfilar la nave en medio de los tiempos novedosos inaugurados por el triunfo de Javier Milei . Tanto a nivel nacional como en las provincias, las heridas por la derrota del 2023 aún no supuran y los comicios legislativos se anticipan como un escenario de mínima complejo para la tropa justicialista.

En el hilado fino, Unión por la Patria (UP) pondrá en juego 19 de las 24 bancas que se renovarán en el Senado y 46 de sus 98 escaños en Diputados. Será un desafío mayúsculo, dado que el peronismo ganó esos lugares en 2019, con la contundente victoria de Alberto Fernández frente a Mauricio Macri, un recuerdo que es apenas polvo en el viento.

Pequeño racconto. En 2023, entre gobernadores propios y aliados, UP comandaba 16 provincias. Hoy, apenas conserva seis, incluso con notorias diferencias entre los propios mandatarios de cada una . A la vez, distintos provincialismos antaño laderos del PJ rompieron con la liga para protagonizar una aventura menos beligerante con la gestión Milei, mostrándose reactivos con sus antiguos socios. El salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua , por caso.

Ahora, ni siquiera la potencia de Cristina al frente del Partido Justicialista (PJ) logra ordenar un repliegue caótico. Hasta su propia voz de mando se vio licuada al tener que enfrentar al riojano Ricardo Quintela en una interna que los tribunales saldaron en favor de la expresidenta. Esas disonancias tienen eco en las provincias, donde la ausencia de liderazgos de peso enturbian la discusión.

La pelea por la provincia de Buenos Aires

Por volumen electoral e historia, Buenos Aires es la nave nodriza para el justicialismo. Axel Kicillof maniobra para sostener la centralidad, aunque el PJ responde a la expresidenta.

Si bien en La Plata suelen bajarle el precio, lo cierto es que el mandatario cuenta con un armado propio sustentado principalmente en intendentes y diversos funcionarios de su gabinete, como los ministros Carlos Bianco y Andrés Larroque.

Villa Gesell Acto Axel Kicillof.jpeg En distintos puntos de la Provincia ya funcionan mesas en respaldo a Axel Kicillof.

De hecho, en tren de afianzar su liderazgo, el jefe provincial reunió el martes a un nutrido pelotón de alcaldes en Villa Gesell. En el encuentro, los jefes comunales le trasladaron al mandamás su pedido para desdoblar las elecciones de las nacionales, convirtiéndolas en una batalla distrital. Esa idea simpatiza a Kicillof, que espera que el Congreso defina el futuro de las PASO para tomar una decisión.

A contramano, Cristina Kirchner y Sergio Massa desean lo contrario: que se vote el mismo día en Nación y PBA, con el objetivo de que las urnas condensen el voto anti Milei. Dentro de la coalición oficialista bonaerense talla la jefatura de ambos, además de la del gobernador. Por eso, sostener el equilibrio es un desafío importante. Bien lo saben en la gestión, que no pudo lograr la aprobación en la Legislatura del Presupuesto 2025 y del paquete fiscal.

Santa Fe: guerra de tribus por la reforma constitucional

Santa Fe es otro punto donde el peronismo atraviesa un momento álgido. Además de las legislativas, el distrito tendrá comicios locales y la elección de la Convención Constituyente que reformará la Carta Magna. Para este último cargo, no habrá primarias, hecho que expuso la grave crisis entre los celestes, que no logran ordenarse.

Concretamente, la fractura se materializó luego de que el exgobernador Omar Perotti acompañara la reforma constitucional impulsada por su sucesor, el radical Maximiliano Pullaro, en contra de lo que pretendía el justicialismo. El hecho desató una guerra interna que está lejos de menguar. La primera consecuencia directa es que distintos espacios peronistas irán por fuera del PJ para elegir a los convencionales.

P20 - Omar Perotti (NA_opt.jpeg El exgobernador de Santa Fe Omar Perotti.

El Movimiento Evita, por caso, cuyo referente local es el diputado Eduardo Toniolli, replicará a nivel provincial el armado que tiene en Rosario, junto a sellos como Ciudad Futura y Comunidad.

Este viernes, el PJ realizó su última cumbre antes de la oficialización de las alianzas -cuyo plazo vence el domingo- con el objetivo de evitar más fugas. Una de las hipótesis es que diversos sectores impulsarían la candidatura del legislador nacional Diego Giuliano, del Frente Renovador, para la Convención Constituyente.

No obstante, como anticipó Ámbito, de no concretarse la unidad, el massismo piensa ir por fuera del sello y jugar con nombres propios. En el ecosistema del justicialismo santafesino tallan distintas figuras de peso a nivel nacional. El presidente del bloque de Diputados de UP en el Congreso, Germán Martínez, el polifuncional Agustín Rossi, la diputada Florencia Carignano y el senador Marcelo Lewandowski son algunos de ellos.

Unidad e interrogantes abiertos en Mendoza

En tierras mendocinas, el juego de encuentros y desencuentros en el justicialismo se mantiene a la orden del día. Mientras el gobernador Alfredo Cornejo intenta frenar la avanza liberal en su pago chico, el peronismo busca reagruparse para ser alternativa. Actualmente hay dos actores de peso: los intendentes y el kirchnerismo.

Entre los primeros, se destaca el exalcalde de San Rafael y presidente del PJ local, Emir Félix, mientras que la referencia K es la senadora Anabel Fernández Sagasti. Conviven, además, algunos armados incipientes como el del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, quien en reiteradas ocasiones intentó exportar el "cordobesismo" más allá de las fronteras mediterráneas. A la par, el diputado Martín Aveiro intenta darle forma a una estructura propia.

Emir Félix.jpg El titular del PJ de Mendoza, Emir Félix.

De momento, la gestión de Cornejo ratificó que habrá PASO locales, un modo que el mandatario radical usará para ordenar a una tropa cada más cercana a la Casa Rosada. En el campamento celeste, en tanto, admiten que la convivencia entre los propios es compleja. Los intendentes prefieren que no haya primarias, mientras que el sector que reporta a Cristina apuesta a repetir allí las victorias intestinas de años anteriores.

El año pasado, cuando la pulseada se encaminaba a una dura interna, Félix y Sagasti firmaron la pax y lograron una lista de unidad para las elecciones del PJ provincial. No obstante, los encontronazos entre los sectores más tradicionales del peronismo y el kirchnerismo son frecuentes, por lo que el tablero está repleto de incógnitas rumbo a las elecciones.

Qué lugar ocuparán los gobernadores cercanos a Javier Milei

Algunos interrogantes válidos son qué estructura tendrán los gobernadores de UP que se convirtieron en aliados a Milei. Ese grupo lo encabeza Osvaldo Jaldo. Pese a su alejamiento de la orgánica del sello, el tucumano aspira a aunar a todo el peronismo de la provincia bajo su conducción, al menos hasta los comicios. Para eso, será clave el acuerdo que alcance con su principal contendiente, el senador Juan Manzur.

Símil escenario se da en Catamarca, donde Raúl Jalil se prepara para afrontar sus últimos años de mandato. En su terruño hay otras dos figuras importantes. La primera es la senadora Lucía Corpacci. De vínculos aceitados con el Instituto Patria, Corpacci oficia como nexo entre el gobernador y el ala kirchnerista del partido. El intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, es el otro dirigente a tener cuenta. Saadi aspira a suceder a Jalil, por lo que su exposición será cada vez más notoria.

Zamora Jalil.jpg Gerardo Zamora y Raúl Jalil se reunieron este viernes en Santiago del Estero.

Por su parte, Santiago del Estero tendrá elecciones a gobernador este año. Allí comanda Gerardo Zamora, que si bien no tiene pedigree 100% PJ, es un aliado importante de UP. De hecho, la primera visita de Cristina como presidenta del partido fue a su provincia. Impedido de buscar la reelección, entre los principales nombre figura el de su esposa, la exsenadora Claudia Ledesma Abdala, quien ya dirigió entre 2013 y 2017.

Una idea que se baraja es que Zamora ceda alguna candidatura nacional a los libertarios a cambio de que el armado de la Casa Rosada no prospere en su territorio.

En espejo, Corrientes también tendrá que elegir a un reemplazante para el radical Gustavo Valdés. Por ahora, el peronismo no logra unificarse ante ese desafío. Una de los escenarios que barajan en el oficialismo local es un puente entre el exmandatario Ricardo Colombi -hoy enfrentado a Valdés- con sectores del kirchnerismo cercanos a José Ottavis, quien reside en la provincia. El senador Carlos Camau Espínola hoy está más cerca de LLA que del justicialismo.

A principios de diciembre, en la cumbre que Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof mantuvieron en Moreno, se planteó la necesidad de coordinar una estrategia única en las provincias que elegirán senadores este año. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.