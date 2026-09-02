Entre Ríos eliminó las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

El proyecto fue impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio y obtuvo 30 votos positivos y ninguno negativo en la Cámara de Diputados local. El sistema garantizaba un pago equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente este miércoles la ley impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio que deroga el régimen de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores , vigente desde 1965. La iniciativa fue aprobada por 30 votos afirmativos y ninguno negativo.

La norma pone fin a más de seis décadas de un régimen establecido por la Ley 4.506, que otorgaba a quienes hubieran ejercido la Gobernación o la Vicegobernación una pensión equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.

Frigerio había enviado el proyecto a la Legislatura al comienzo de su gestión, como parte de una agenda orientada a reducir los privilegios asociados a la función pública y avanzar hacia una administración más austera y transparente.

“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Alicia Aluani y yo vamos a ser los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos”, afirmó el mandatario después de la sanción.

La derogación tendrá un efecto inmediato sobre las actuales autoridades provinciales: tanto Frigevitalicia rio como la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros mandatarios entrerrianos que finalizarán sus funciones sin adquirir el derecho a una pensión por haber ocupado esos cargos.

SE TERMINARON POR LEY LAS JUBILACIONES DE PRIVILEGIO EN ENTRE RÍOS



Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. @AliciaAluani y yo vamos a ser los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos.… — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) September 2, 2026

“Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”, sostuvo Frigerio. Y agregó: “Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.

La eliminación del beneficio se suma a otras medidas implementadas por la administración provincial desde diciembre de 2023. Según el Gobierno entrerriano, durante la gestión se redujo prácticamente a la mitad la cantidad de cargos políticos y se eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado.

También se eliminaron los gastos reservados y se adoptaron medidas sobre sobresueldos y acumulación de remuneraciones. A esto se sumaron una reducción de las adscripciones y nuevas herramientas destinadas a transparentar la nómina de empleados, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.

En paralelo, la gestión de Frigerio impulsó una reforma política y electoral, la implementación de la Boleta Única de Papel, una Ley de Transición de Gobierno y distintas iniciativas vinculadas con la ética pública, el acceso a la información y la transparencia administrativa.