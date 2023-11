Gobernadores: última jugada por Sergio Massa y alerta por el país del lunes

Los guiños no llegaron únicamente desde las jefaturas peronistas sino también desde partidos provinciales, espacios que salieron a jugar fuerte por el ministro de Economía. No es un dato menor: pase lo que pase, serán actores importantes en la nueva configuración del país.

Haciendo uso de su muñeca, el candidato de Unión por la Patria (UP) se granjeó los apoyos del rionegrino Alberto Weretilneck, del neuquino Rolando Figueroa y del misionero Hugo Passalacqua, tres figuras entrantes que responden a estructuras provinciales. Dichos nombres trascienden los respaldos obvios de los mandamases PJ, muchos de los cuales dejarán sus cargos en diciembre luego de caer derrotados en manos de Juntos por el Cambio (JxC).

Scrum de gobernadores por la candidatura de Sergio Massa

Una de las primeras muestras contundentes ocurrió apenas días después de la primera vuelta cuando, reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), 19 gobernadores le brindaron su respaldo al líder del Frente Renovador (FR).

En las últimas horas ese gesto se replicó en las redes sociales, donde los mandatarios ratificaron su inclinación para el balotaje. Axel Kicillof, Sergio Uñac, Alicia Kirchner, Gusta Melella, Gildo Insfrán y Raúl Jalil, entre otros, fueron algunos de los dirigentes que a través de distintos videos y piezas audiovisuales convocaron a votar por Massa.

Esta elección se define en las calles, recorriendo los barrios, charlando con los vecinos y militando voto a voto hasta el último minuto. Hay un único camino para que podamos seguir ampliando derechos y avanzar en todo lo que nos falta y es que @SergioMassa sea el próximo… pic.twitter.com/SmzS5FfA0G — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 16, 2023

"Este domingo votá la bandera, votá Unión por la Patria", señaló Kicillof, mientras que el pampeano Sergio Ziliotto pidió: "Votemos la Argentina que La Pampa necesita para seguir creciendo. Votemos a Sergio Massa, el presidente que La Pampa necesita".

En tanto Ricardo Quintela, de La Rioja, difundió una serie de videos en el que pide el voto por La Rioja y la Argentina: "Votemos por quienes nos acompañaron a desarrollar la industria, el comercio y el turismo, a recuperar las pymes. Votemos por aquellos que nos acompañaron permanentemente a defender nuestra soberanía. Votemos a Sergio Massa y Agustín Rossi".

Por su parte el misionero Oscar Herrera Ahuad sostuvo que este domingo se vota "por el futuro de Argentina" y remarcó que "debe ser sin grietas y con un gobierno de unidad que escuche a las provincias".

Temor oficialista por "relajamiento" en las provincias

No obstante desde el entorno del candidato de UP bregaron en las últimas semanas porque ese operativo clamor tuviera sus réplicas en el territorio, sobre todo en aquellas provincias donde los gobernadores fueron derrotados y no ponen cargos legislativos en juego. San Luis y Chaco, por caso.

Desde despachos chaqueños ratificaron a este medio un "importante proceso de movilización" aunque anticiparon un escenario voto a voto para el domingo. Lo propio hicieron desde tierra puntana, donde aseguraron que "Unión por San Luis está haciendo mucho para que Massa sea el próximo presidente".

Parte de la preocupación oficialista radicaba en un posible “relajamiento” por parte de los mandamases, tal como -explican- ocurrió en las primarias. “En las PASO, te entiendo: ahora ponete las pilas”, les espetó Massa a algunos comandantes provinciales después del 13 de agosto. Entre ellos, Quintela, el tucumano Jaldo y salteño Sáenz.

A partir de entonces, la estructura se puso en marcha y permitió que el ministro de Economía recuperara la iniciativa, llegando a ubicarse en el primer lugar de las elecciones generales. La pelea se daba ahora para sostener ese ritmo.

Volando más bajo en el radar, Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suarez (Mendoza), los tres gobernadores de Juntos por el Cambio, atienden su propio juego, al igual que el porteño Horacio Rodríguez Larreta. El cuarteto ya logró retener sus distritos y aguarda expectante el desenlace del balotaje.

Martín Llaryora y Schiaretti.jfif

Similar escenario ocurre en Córdoba, donde el peronista no K Juan Schiaretti evitó pronunciamientos por Massa y Milei aunque apuntó la mayoría de sus dardos al primero. Diferente es el comportamiento de su tropa, que salió masivamente a respaldar a Massa. Lo hizo, incluso, el Partido Justicialista de San Francisco, ciudad de donde es oriundo el electo Martín Llaryora.

En tierras cordobesas la apuesta de UP es acortar la diferencia en una pulseada que se anticipa favorable para LLA. Similar escenario se plantea en Mendoza y Santa Fe. En Buenos Aires, en tanto, el peronismo aspira a un triunfo contundente que arrastre al resto del país. Para eso, además, será clave una buena cosecha en el estratégico Norte Grande.