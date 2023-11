Gobernadores del Norte Grande ajustan campaña y crecen apoyos a Massa

A dos días del inicio de la veda electoral por el balotaje del próximo domingo 19, gobernadores oficialistas del norte grande ajustan la campaña con los intendentes, que son los responsables de garantizar en el territorio el buen funcionamiento del engranaje que se pone en marcha en cada elección. Si los jefes distritales no se comprometen no hay triunfo posible y el peronismo lo sabe. Lo reconoció un mandatario en la casa del exgobernador Juan Manzur, en septiembre, frente al candidato a presidente Sergio Massa, unas horas antes de un multitudinario acto en el Hipódromo tucumano, el kilómetro cero de la campaña de Unión por la Patria (UP), cuando admitió que en las primarias -en las que se impuso La Libertad Avanza- se “durmió la siesta”. El peronismo perdió esa vez casi un millón de votos en esa región, en relación a los resultados provinciales, los recuperó en gran parte en las generales y va por más en la instancia del domingo.El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo se reunió con 16 intendentes peronistas, sobre un total de 19 municipios, en donde les pidió intensificar la campaña. “Vamos a cuidar la democracia. Ratificamos el apoyo contundente al compañero Sergio Massa. Su victoria es la de todas y todos los tucumanos”, sostuvo Jaldo en su cuenta de X. La intendenta Rossana Chahla, también posteó en redes: “Junto al gobernador Jaldo, intendentes e intendentas, el domingo 19 acompañamos el futuro del país que queremos”. En el mismo tono y al día siguiente, un encuentro similar concretó Jaldo con los 93 comisionados comunales en donde el peronismo manda en cada elección.Raúl Jalil, gobernador reelecto de Catamarca, también protagonizó un acto de campaña con intendentes de la zona este de esa provincia, con una fuerte bajada de línea para profundizar la tarea en los barrios. “Es una gran oportunidad para los norteños que Massa sea el presidente”, expresó ante los jefes municipales de Recreo, Los Altos, El Alto, Tapso e Icaño, región en la que el PJ triunfó por amplio margen en los comicios generales. En Salta, este último lunes, los exgobernadores Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, y Gustavo Sáenz, el actual mandatario, dejaron de lado sus diferencias y descubrieron los bustos de Ricardo Alfonsín y Roberto Romero, los primeros presidente de la Nación y gobernador local, tras el fin de la dictadura. La actividad, que generó una foto poco común, fue organizada por la Comisión Bicameral de la Legislatura para celebrar los 40 años de recuperación de la democracia. Sáenz y Urtubey no dejaron pasar la oportunidad para pedir el voto para Massa. En referencia al debate del fin de semana, el jefe provincial salteño señaló: “El único candidato que nombró tres veces a Salta y habló de las asimetrías, es el mismo con el que con gestión y mucho trabajo, hemos logrado conseguir distintas obras”. Mientras que Urtubey indicó que Massa es la persona preparada para gobernar el país. “Respeto a quienes acompañan a Milei pero me parece que tiene mucho más que ver con una expresión de rechazo a la política, que la apuesta a alguien que puede ser positivo para Argentina”, sostuvo. Romero evitó hablar al finalizar el acto, aunque hace dos semana ya se había expresado a favor del diputado nacional de derecha. Gremios en acciónEste martes, el Salón Blanco de la Casa de Gobierno tucumana fue escenario de un encuentro del gobernador Jaldo con representantes de 73 gremios confederados, provinciales y municipales que integran la CGT, quienes manifestaron su apoyo a Massa. La reunión fue organizada por el secretario de Trabajo de la provincia, César Torres, también secretario general del sindicato de Camioneros y de la CGT local. “Visitamos al gobernador para ofrecerle nuestro apoyo y ponernos a disposición para que este 19 de octubre logremos el triunfo”, indicó. También estuvieron presentes referentes de las dos CTA.En simultáneo, en la Universidad Nacional de Tucumán se realizó una concentración de dirigentes estudiantiles de los años 80 y 90 de la Federación Universitaria de Tucumán, de extracción radical, peronista, humanista, socialista y hasta de izquierda, en la que expresaron su apoyo a Massa. “Con la democracia en peligro, no se puede ser neutral”, fue la consigna.