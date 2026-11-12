Gobernadores, vices, senadores y ministros: qué políticos participaron de la misa del papa León XIV en Luján

La ceremonia reunió a buena parte de la dirigencia, incluyendo a funcionarios de Nación y de numerosas provincias. También dijeron presente exmandatarios bonaerenses.

La misa que el papa León XIV encabezó este miércoles en Luján reunió a más de 3.000.000 de personas en torno a la Basílica. Más allá de los peregrinos que viajaron desde distintas latitudes del país, se destacó la presencia de numerosos dirigentes políticos, incluyendo a gobernadores y vices, quienes llegaron invitados por la provincia de Buenos Aires.

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El evento marcó el fin del viaje del Pontífice por la Argentina, una travesía que se extendió durante tres días y que incluyó visitas al Cottolengo Don Orione, al Palacio Libertad, a la Universidad Católica Argentina, al penal de Devoto y a Córdoba, entre otras actividades.

El mandatario bonaerense Axel Kicillof, escoltado por la vicegobernadora Verónica Magario, fue el encargado de recibir a Robert Prevost en su desembarco lujanense. Estuvieron, además, Sergio Massa , Máximo Kirchner, Felipe Solá, Juan Grabois y Eduardo "Wado" de Pedro.

Entre los gobernadores, dijeron presente el pampeano Sergio Ziliotto y el catamarqueño Raúl Jalil , dos líderes peronistas, con posiciones distintas frente a Javier Milei. Mientras que Ziliotto se mantiene como un opositor frontal, Jalil construyó una estrecha relación con la Casa Rosada y es uno de los más cercanos al Gobierno .

Precisamente, la administración libertaria estuvo representada en el oeste de la Provincia por una delegación que incluyó al jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Salud, Mario Lugones ; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández , además del diputado nacional Sebastián Pareja.

¡Gracias Papa León XIV! Por su visita, pero más por su mensaje. Su estadía en la Argentina nos deja un mensaje que trasciende lo religioso y nos interpela como sociedad: construir una Patria más justa, fraterna, solidaria y con oportunidades para todos. Sus palabras nos… pic.twitter.com/wsBuKWCh2n

En paralelo, dijo presente un grupo de vicegobernadores de distintas fuerzas políticas. Además de Magario, la anfitriona, asistieron Gustavo Menna (Chubut), Pedro Pesatti (Río Negro), Alicia Aluani (Entre Ríos), Miguel Acevedo (Tucumán), Carmen Delgado Brito (Chaco), Alberto Benis (Jujuy) y Carlos Silva Neder (Santiago del Estero).

Al respecto, la número dos de Axel Kicillof mencionó: "Fue impresionante haber sido testigos de una de las misas más grandes del mundo celebradas por un Papa. Un verdadero hito para nuestra provincia, nuestro país y para Latinoamérica".

La misa del Papa León XIV que vivimos en Luján fue un momento histórico que permanecerá siempre en nuestros corazones.



Queremos agradecer especialmente a los vicegobernadores que, invitados por el gobernador @Kicillofok , nos acompañaron durante la jornada: por la provincia de… pic.twitter.com/XI8TPbhQ25 — Verónica Magario (@magariovero) November 12, 2026

El pelotón de intendentes, en tanto, estuvo conformado Fernando Espinoza, La Matanza; Julio Alak, La Plata; Gustavo Menéndez, Merlo; Mariano Cascallares, Almirante Brown; Federico Otermín, Lomas de Zamora; Fernando Gray, Esteban Echeverría; Ariel Sujarchuk, Escobar; Leonardo Boto, Luján; Pablo Descalzo, Ituzaingó; Nicolás Mantegazza, San Vicente; y Jaime Méndez, San Miguel.

A diferencia de otros eventos en la agenda del Papa, en esta ocasión no estuvieron el presidente Javier Milei ni su hermana Karina.

La misa en Luján marcó el cierre de los mensajes dejó el Papa en la Argentina como parte de su gira que finaliza en Perú, adonde el Pontífice arribó este miércoles en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

En su llegada a la tierra donde desarrolló su actividad pastoral, Prevost fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori y por una fila de 11 kilómetros de fieles.

La avenida Faucett, La Marina y Brasil se convirtieron en corredores de bienvenida. Banderas peruanas, globos, pancartas y teléfonos en alto acompañaron el paso del Pontífice.