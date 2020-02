Posse: "La renovación de los líderes no se da por DNI"

P.: ¿Pero a qué responde la creación de un nuevo espacio?

G.P.: A que no se puede retener a nadie por la fuerza. Y menos obligarlos a una disciplina partidaria para votar en contra de la gente. Nosotros como oficialismo tuvimos que votar el aumento del 75% al Impuesto Inmobiliario que fijó Vidal en 2018. Ahora, como oposición, la gente que te votó quiere que la cuides.

P.: ¿La crítica interna es lo que lo une a Monzó?

G.P.: La crítica y la acción. Hoy no existen las disciplinas de ser parte de un Gobierno provincial o nacional que contaba con un radicalismo seguro sin crítica hacia adentro.

P.: Desde Cambio Federal se habló de un “radicalismo servil” durante la gestión de Daniel Salvador como vicegobernador. ¿Qué opina?

G.P.: Lo comparto, pero eso no afecta mi consideración personal hacia él.

P.: Este año hay elecciones en el radicalismo a nivel provincial y su nombre está primero en la lista.

G.P.: Estamos hablando de una renovación para llegar a una conducción partidaria que sea integral respecto a la convocatoria a todos los sectores. La renovación de los líderes, en todo sentido, no se da por el documento de identidad, sino por aquellos que sostuvieron sus convicciones y que tuvieron la misma vocación para que seamos quienes lideremos la coalición ya que el radicalismo es la columna vertebral de Cambiemos.

P.: Le cambio la pregunta. ¿Le gustaría ser presidente del comité provincial?

G.P.: Soy un militante. Voy a hacer lo que deba para lograr la renovación integral que se merece el partido más allá de los personalismos.

P.: Con la historia ya escrita, ¿cree que el radicalismo volvería a votar a favor de unirse al PRO como hizo en Gualeguaychú en 2015?

G.P.: Cambió totalmente la historia. Hoy Gualeguaychú no se daría en estas condiciones. Sólo sucedería con el radicalismo liderando todo ese sector. Cumplimos con lo que la gente quería, que estemos juntos. Pero la gente también quería que hagamos un buen Gobierno...

P.: ¿Macri sigue siendo un cuadro político activo para la oposición?

G.P.: Es un problema del PRO.

P.: ¿Y Vidal?

G.P.: Lo mismo.

P.: Durante la discusión por la ley impositiva provincial se habló mucho de la falta de interlocutores en la oposición.

G.P.: Ese 27 de diciembre, en el que no se sabía quién era la voz porque no estaba disponible Vidal, pudo haber ocurrido que se votara el aumento en peores condiciones. Después hubo tiempo para replantear lo que dijo nuestro sector: que debía haber ley impositiva, pero con cambios a favor de la gente. Que no se podía trabar la gestión de Kicillof. Pero lo que ocurrió fue que, ya estando Vidal, bajaron la indicación de manera insistente para que se votara por los aumentos.

P.: ¿Y quiénes considera que hoy son los líderes de la oposición?

G.P.: Hay múltiples líderes. No hay dos o tres que puedan personificarlo. Cornejo está llevando una labor importante y me parece que Lousteau es un caso muy positivo para todo el escenario político nacional. Te das cuenta que tiene fuerte arraigo y convocatoria. Sobre todo en los más jóvenes y esa gama generacional tiene fuerte predisposición hacia el radicalismo.

P.: Le dejo para el final la situación actual de la provincia. ¿Cómo analiza el desarrollo de estos primeros meses de gestión?

G.P.: La provincia está en una situación difícil. No se puede hacer un análisis de lo actuado hasta el momento porque todas las resoluciones que se fueron tomando se pueden mirar bajo el aspecto de la emergencia. Aún no se conoce la magnitud de la dificultad que se vive. Hay que darle tiempo a Kicillof. Muchas de las medidas que se tomaron son aceptables y otras rechazables. Lo que no puede pasar es repetir conductas no razonables´, como pasó en el Gobierno anterior, que resolvió que los exportadores debían liquidar en Argentina en los últimos meses cuando durante tres años no estuvieron obligados a hacerlo. El país requiere equilibrio.