Noel Gallagher habló sobre la gira reunión de Oasis: "Nos fue bastante bien, ¿verdad?" + Seguir en









La gira de 41 fechas de la banda comenzó en Cardiff el 4 de julio y los vio realizar shows en el Reino Unido, Europa, Asia, Australia y América (incluido sos shows en Argentina).

Noel habló sobre la gira reunión de Oasis. Harriet Bols

Noel Gallagher reflexionó sobre la histórica reunión de Oasis y alimentó los rumores de nueva música al admitir que estaba "de vuelta al trabajo".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La gira de 41 fechas de la banda comenzó en Cardiff el 4 de julio y los vio realizar shows en el Reino Unido, Europa, Asia, Australia y América (incluido sos shows en Argentina).

El viernes (16 de enero), Noel apareció en el programa Football Daily, “Los fans de Oasis son los mejores del mundo”, dijo sobre su dedicación.

Noel habló sobre cómo fue compartir la gira de Oasis con sus hijos La conversación giró en torno a cómo se sentía tener a sus hijos asistiendo a lo largo del viaje global, y Noel bromeó diciendo que habían mostrado "prácticamente ningún interés" en su trabajo hasta la primera noche en Cardiff.

"Pasaron de no haber visto a Oasis ni una sola vez a verlo 38 veces en seis meses, lo que debe ser un récord. Les encantó".

Dirigiendo su atención a los anfitriones del programa, dijo: "Estuvieron allí, los vieron, son chicos geniales. Y, ya saben, estaban entusiasmados con todos los jugadores del City que venían. Pep estaba allí, Foden, John Stones y Rodri, y, ya saben, estaban entusiasmados simplemente viéndolo todo". "Y no pensé que me consideraran tan genial hasta la mitad, cuando dijeron: 'Dios mío, también conoce a John McEnroe, ¿Qué pasa?'. Así que me merezco la taza de 'Papá del Año' que me regalaron por Navidad". Esto provocó que los presentadores del programa le preguntaran cómo habían ido sus vacaciones, a lo que Noel respondió: "Las vacaciones estuvieron bien. Pero sí, volví al trabajo el lunes. Así que todo bien, amigo. Todo ha ido genial". En cuanto a su ajetreado y exitoso 2025 con Oasis, dijo: "Fue bastante bien, ¿verdad?".

Temas Oasis

Gallagher