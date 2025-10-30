Ignacio Torres y Claudio Vidal se reunieron con Luis Caputo para avanzar en la eliminación de retenciones al petróleo







Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Buscan reducir las alícuotas a la exportación de crudo.

La reunión de Ignacio Torres y Claudio Vidal con funcionarios nacionales.

Los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvieron una reunión en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán, para avanzar en la reducción de las retenciones a las exportaciones de petróleo.

El encuentro se dio en la antesala de la cumbre que Javier Milei y todo su Gabinete presidieron junto a 20 de los jefes provinciales, en búsqueda de conseguir apoyos para la agenda de reformas que buscan llevar adelante en el Congreso, además de impulsar el debate por el Presupuesto 2026.

Reunión para avanzar en la eliminación de las retenciones al petróleo La reunión entre los gobernadores patagónicos y los ministros incluyó también la presencia de intendentes, empresarios y gremialistas del sector petrolero, para discutir condiciones en el rubro.

Al respecto, Torres indicó que trabajan desde hace un año en un esquema de baja de regalías del petróleo en Chubut. "Todos los representantes nos comprometimos en una mesa de competitividad para operar de manera mucho más eficiente. Pretendemos que se eliminen las retenciones al crudo convencional", señaló.

En esa línea, indicó que las operadoras se comprometieron a que todo el ahorro fiscal producido por la eliminación de retenciones sea reinvertido en la cuenca: "Es una gestión que hace un año venimos trabajándola y esta reunión es clave para avanzar en ese sentido".

Torres hidrocarburos La "mesa de competitividad" impulsada por Nacho Torres en Chubut. "Sería la primera vez que hay una baja real de regalías y que los gremios nos ponemos de acuerdo para tener un esquema competitivo y producir más crudo en la Argentina", destacó el sureño. “La aplicación de una alícuota del 8% en concepto de derechos de exportación profundiza todavía más las dificultades que enfrenta el sector”, explicó, recordando que “como provincia, impulsamos una batería de medidas de alivio fiscal para sostener la producción convencional, reduciendo regalías en dos yacimientos a partir de un fuerte compromiso entre el sector público y el privado; pero, atentos al escenario actual, son medidas insuficientes y es necesario que Nación haga lo propio, retirando los derechos de exportación para que, entre todos, podamos sostener la actividad”. “Recordemos que las empresas operadoras de nuestra Cuenca, que acompañaron el Acuerdo de Competitividad, ratificaron su compromiso de reinvertir en su totalidad los flujos adicionales que se generen como consecuencia de la eliminación de los derechos de exportación, con el objetivo de fortalecer la actividad hidrocarburífera. Pero para ello, es necesario un contexto que favorezca a todos los integrantes del sector”, remarcó.