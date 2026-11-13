Outlook y Teams empezaron a volver a la normalidad este viernes tras la caída que afectó a Microsoft 365 desde el jueves. En su último comunicado, la compañía informó que observa una recuperación sostenida en los sistemas que habían quedado afectados y que mantendrá el monitoreo durante un período prolongado para comprobar si hace falta tomar alguna medida adicional.
Outlook y Teams vuelven a funcionar por etapas mientras Microsoft monitorea la recuperación
La compañía corrigió el problema de red que provocó la interrupción y sigue de cerca la entrega de los correos acumulados antes de cerrar el incidente.
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La recuperación avanzó a distinto ritmo según la región. En sus primeros partes del viernes, Microsoft reportó mejoras más extendidas en América del Norte, avances sostenidos en buena parte de Europa y señales de recuperación en Asia-Pacífico. En Estados Unidos, Austin y Dallas informaron avances en sus sistemas de correo, mientras que Jacksonville comunicó que algunos de sus servicios ya habían vuelto a funcionar, según relevó CNN.
Qué falta para que Microsoft dé por resuelto el incidente
La compañía sigue de cerca los correos que quedaron pendientes de entrega durante la caída y dijo que verificará que todos se procesen antes de dar por cerrado el incidente. Eso explica por qué algunos usuarios pudieron volver a entrar a sus buzones mientras todavía esperaban mensajes enviados durante la interrupción.
Durante la recuperación, Microsoft amplió a 48 horas el plazo durante el cual el sistema podía seguir intentando entregar un correo demorado, para reducir el riesgo de que se descartaran mensajes mientras se procesaba la cola.
Qué provocó la caída de Microsoft 365
Microsoft atribuyó la interrupción a un problema técnico que se originó durante una actualización previa de la capacidad de su red y se manifestó tras un cambio reciente en esa infraestructura. La empresa aclaró que el incidente no estuvo vinculado con una brecha de ciberseguridad ni con herramientas de inteligencia artificial.
La compañía pidió disculpas y explicó que reactivó los servicios por etapas para comprobar que se mantuvieran estables a medida que volvían a recibir tráfico. También anunció que publicará un informe completo cuando termine la revisión.
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