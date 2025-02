Intendentes buscan que los concejos deliberantes decidan sobre las reelecciones indefinidas

La propuesta –que deberá plasmarse en un proyecto de ley- incluiría un agregado en ese artículo que establezca: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el concejo deliberante podrá ampliar la limitación de mandatos a más períodos mediante el voto de dos tercios de sus integrantes". En otras palabras, la medida requeriría una mayoría agravada, es decir, un consenso superior a la mayoría simple, lo que garantizaría un amplio respaldo dentro de cada municipio.

Cámara de Diputados.jpeg La legislatura bonaerense podría darle potestad a los municipios.

Lo mismo habría que hacer en el artículo de la Ley de Educación, donde se plantea que los consejeros escolares duran cuatro años en sus funciones renovándose por mitades cada dos años y podrán ser reelectos por un nuevo período.

De acuerdo a los expertos en derecho administrativo y juristas que impulsan la iniciativa, este esquema permitiría transferir la decisión a cada distrito, evitando que el Senado y Diputados asuman el costo político de modificar la restricción. "Sería similar a cuando la Legislatura faculta al Ejecutivo a realizar reestructuraciones presupuestarias. En este caso, se facultaría a los concejos a decidir sobre la continuidad de sus autoridades", argumentaron.

En un contexto de debate sobre la autonomía municipal, consideraron que esta vía resulta más adecuada para resolver la cuestión sin necesidad de una reforma legislativa de mayor alcance. “Estaríamos generando una herramienta que se puede aplicar o no, con lo cual no habría problemas de constitucionalidad o legalidad”, graficaron.

La postura de los bloques

Consultadas al respecto por Ámbito, las bancadas legislativas exhibieron posturas dispares. Unión Renovación y Fe –espacio conformado por legisladores que ingresaron por La Libertad Avanza, pero luego se apartaron del bloque y armaron uno aparte– ve con buenos ojos la propuesta, siempre que sean los concejos deliberantes, con una mayoría agravada, quienes avalen la reelección. "Podría ser una alternativa que aporte autonomía a los municipios", sostuvieron, aunque aclararon que no respaldan la "reelección por reelección", sino un esquema que fortalezca la descentralización.

En cambio, desde el PRO bonaerense fueron enfáticos en afirmar que “el partido se mantiene firme en contra de las re re”.

Desde la UCR-Cambio Federal rechazaron la discusión. "No hay diálogo sobre reelecciones con el oficialismo. Además, el peronismo debe ordenarse primero porque no tiene una postura unificada ni clara sobre el tema y necesita 47 votos en Diputados y 24 en el Senado", señalaron fuentes del bloque. “Es difícil que el proyecto salga. A priori, parecería que sería más fácil aprobar un proyecto como el de Presupuesto y, por internas del oficialismo, no salió. No entendemos por qué saldría este tema, que genera muchas más rispideces”, apuntaron.

La Coalición Cívica, en tanto, se mantiene en contra. La diputada Maricel Etchecoin Moro recordó: "Nosotros votamos en contra en su momento y seguimos sosteniendo nuestra posición histórica contra las reelecciones indefinidas, sin importar la forma en la que se lo plantee", y agregó: “Hoy por hoy, está claro que el proyecto no está: ni el Ejecutivo lo mandó, ni ningún legislador ingresó un texto”.

Desde La Libertad Avanza, el diputado Guillermo Castello fue tajante: "Estamos en contra. Es un retroceso en el principio republicano de la periodicidad en los cargos públicos. Los intendentes juegan con ventaja en las elecciones donde intentan reelegirse, porque manejan los recursos económicos, administrativos y mediáticos. Por eso, la limitación a una reelección, al igual que rige para el presidente y el gobernador, es necesaria".

Y cerró con una frase lapidaria: "La Legislatura ya votó este tema dos veces: una para limitar la reelección y otra para violar la ley. Ahora quieren violarla nuevamente. Les diría a los intendentes que suelten y busquen un empleo digno fuera de la administración pública, al menos por cuatro años".

El otro debate electoral pendiente

Mientras tanto, el gobernador Axel Kicillof debe resolver si suspende o no las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las próximas elecciones y si desengancha los comicios nacionales de los provinciales.

Se estima que la ley de Primarias bonaerense será revisada si el Senado nacional termina resolviendo que no haya PASO a nivel nacional este año. Pero, para ello, deberá obtenerse primero el número en la Legislatura provincial.

Kicillof repite que, de manera inconsulta, Milei “desordenó” un sistema electoral que funcionaba bien. Analiza que sufragar el mismo día con la boleta única de papel para legisladores nacionales y con la lista tradicional para legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares generará un “gran caos” en los cuartos oscuro del distrito electoral más grande del país.

urna-elecciones.jpg La suspensión de las primarias provinciales, el otro debate pendiente. Telam

De hecho, días atrás, el gobierno bonaerense llevó adelante un simulacro de las elecciones en el que combinó el formato de boleta única de papel impulsado por el presidente Javier Milei con el sistema tradicional que se utiliza en la provincia. La conclusión del trabajo fue que los comicios concurrentes –cargos nacionales y provinciales en una misma jornada- implicarán múltiples dificultades en términos de tiempo y complicaciones para los votantes. Además, habría que agregar un 40% más de mesas que en otras elecciones para garantizar que nadie se quede sin emitir su sufragio.

Por ello, en el Gobierno no descartan la opción de desdoblar la fecha de las elecciones, idea a la que abonan sectores del radicalismo y los denominados “libertarios blue”. Incluso, desde el Frente Renovador proponen postergar la elección hasta noviembre. Ello permitiría ordenar la interna, encarar primero una campaña nacional y disputar luego el territorio con un escenario más claro.