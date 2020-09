Bs. As.: alcaldes opositores insistirán con vuelta a clases

En la misma línea, Jaime Méndez, de San Miguel, le dice a este diario que “aprovechando el comienzo de la primavera y los días lindos, el objetivo es que puedan despedirse de su vida escolar con actividades al aire libre, con las medidas sanitarias necesarias, y que las escuelas empiecen a abrir y a prepararse para ir dando otros pasos controlados de cara al año que viene”.

El pedido se llevó a cabo de manera conjunta entre los dos intendentes, ambos parte de Juntos por el Cambio. Los jefes comunales se pusieron en contacto para salir juntos con el pedido que, a su vez, tiene características que se amoldan a las distintas realidades de cada distrito. Con las especificidades del caso.

Pese a que la Provincia ya manifestó su negativa, los intendentes todavía no tuvieron respuesta oficial. Los alcaldes saben que sin el visto bueno bonaerense, la posibilidad de avanzar hacia el permiso nacional se deshace. Ambos intendentes dejaron en claro que, de confirmarse el rechazo, insistirán en un pedido que generó diversas reacciones. “Se pueden llevar ideas para volver a las aulas, pero no se puede hacer una foto y violar los protocolos vigentes. Detrás de la foto hay familias que se pueden contagiar. Se expone a la comunidad educativa a una situación de riesgo. No se puede buscar sacar ventaja política”, le aseguró a este medio el diputado bonaerense del Frente de Todos, Juan Miguel Gómez Parodi, en relación a la foto que utilizó el intendente para graficar el esquema de prueba.

Fuentes del ejecutivo bonaerense le confirmaron a este diario que las iniciativas fueron desestimadas “porque lo que manda es la situación epidemiológica. Nación ya fue claro con Ciudad en esa misma línea. Y desde la Provincia no hay intención de poder habilitar las clases en un futuro inmediato. No se puede poner en peligro todo un engranaje para contentar a un grupo (en referencia a los alumnos del último año)”.