Javier Milei testea su relación con los gobernadores: entre el cierre de alianzas y la reactivación del Congreso

Este miércoles, la Cámara de Diputados retomará su actividad luego del receso invernal, con una agenda hostil a la Casa Rosada. La convocatoria fue rubricada por el bloque de Unión por la Patria (UP), además de por espacios dialoguistas, como Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Por Santa Cruz.

El temario incluye la declaración de emergencia de salud pediátrica y financiamiento universitario presentado por los rectores, entre otras iniciativas. El dato será, sin embargo, la ausencia de los vetos del Presidente a las leyes de moratoria previsional, aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad. En la trinchera opositora creen que no tienen los números para tumbarlos y e intentarían hacerlo más cerca de las elecciones para forzar al Gobierno a pagar el costo.

Por otra parte, los legisladores buscarán discutir los emplazamientos de los dos proyectos presentados por las provincias, a fin de definir fecha para su tratamiento. Se espera, entonces, que haya un importante nivel de protagonismo de los gobernadores, artífices de ambas propuestas. Hoy, sin embargo, aquellas fotos de los 24 mandatarios en unidad parecen lejanas.

La Casa Rosada evitó una convocatoria oficial a todos los jefes provinciales y optó por apelar a sus aliados, jugando con los tiempos electorales. Así, en las últimas semanas, desfilaron por despachos libertarios Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy), entre otros. El bisturí enfrió el scrum de los distritos, que lograron llamar la atención del oficialismo. Por ese motivo, ambas iniciativas estarían en stand by.

Cámara de Diputados La Cámara de Diputados retomará su actividad este miércoles. Mariano Fuchila

"Creo que es una idea para diciembre, no lo veo ahora. Veremos los cierres de alianzas cómo cristalizan la realidad política", confió a Ámbito un diputado de un bloque federal. "Todo esto ocurre en medio de las negociaciones por las alianzas y los frentes. ¿Qué pasa si el PRO y LLA rompen en la Ciudad? Todo eso va a tener impacto", detalló otro dirigente.

En el campamento peronista se entusiasman con sostenerlos los proyectos de ATN e impuesto a los combustibles: "Si el miércoles conseguimos quórum y emplazamos las comisiones, los temas están en carrera". Milei, por su parte, apela ganar tiempo y patearlos para adelante, cuando espera que la nueva conformación del Congreso sea más amigable.

La sesión del miércoles, además, marcará el bautismo de fuego del flamante bloque de gobernadores que lanzaron la semana pasada Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además del ya mencionado Sadir. Más allá de su formalización, al sello todavía le queda camino por recorrer.

En principio, los jefes provinciales mantendrán en pie sus armados en los pagos chicos. Tampoco rige un bloque común en el ámbito legislativo, aunque sus representantes podrían empezar a trabajar mancomunadamente. El quinteto tiene influencia sobre un grupo de casi 15 bancas. La incógnita es qué posición tomará el flamante frente en diversos temas clave.

Este fin de semana, antes de que se oficializaran los vetos de Milei, Llaryora se manifestó a favor de la ley de emergencia en discapacidad. "Si alguien cree que para lograr superávit fiscal es necesario desfinanciar la ayuda a las personas con discapacidad, les comparto este video para que reflexionemos. La Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad no puede ser ignorada ni vetada", disparó el cordobés, como epígrafe de un video en apoyo a la iniciativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1952155911587266929&partner=&hide_thread=false Si alguien cree que para lograr superávit fiscal es necesario desfinanciar la ayuda a las personas con #discapacidad, les comparto este video para que reflexionemos.



La Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad no puede ser ignorada ni vetada.



Desde nuestra provincia… pic.twitter.com/XfGMMFbu0m — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) August 3, 2025

El PRO y La Libertad Avanza negocian alianzas

En el plano electoral, el PRO y LLA negocian contra reloj eventuales acuerdos. Las negociaciones están empantanadas en territorio porteño, donde Mauricio Macri reunió a su tropa para evitar el naufragio. La idea de Karina Milei y sus escuderos es hegemonizar las dos postulaciones al Senado y que los amarillos pongan dos dirigentes propios entre los siete primeros diputados. Demasiado poco para el jefe de Gobierno, leen en Uspallata.

No obstante, la amenaza de que se repita el escenario de mayo, cuando Manuel Adorni dio el golpe y relegó al oficialismo de la Ciudad al tercer puesto en la compulsa local, está latente. Por eso, nadie quiere correr riesgos. Además, el peronismo acecha y se acerca a la unidad para competir en la Capital Federal.

Por su parte, Rogelio Frigerio pule detalles de cara a un acuerdo que, dicen en las partes, está al caer. En su entorno aseguran que la comparación con CABA no tiene asidero. "En Entre Ríos no pasa nada de eso, la conversación es más ordenada y razonable. Las chalas vienen bien", detallaron en la órbita de Frigerio.

Este fin de semana, la Unión Cívica Radical (UCR) entrerriana se reunió y pavimentó el camino para conformar la alianza, al votar afirmativamente por ampliar la coalición Juntos por Entre Ríos. Lo hizo por 226 votos positivos contra 82 negativos.

Más allá del optimismo, el consenso no es unánime entre las partes. En la sala de máquinas violeta, por ejemplo, algunas voces consideran que, de sellarse, la aglomeración disminuiría el potencial del Presidente. "Juntos por Entre Ríos quiere ir a una alianza con LLA y la mayoría de los entrerrianos que votan a LLA no. Quien necesita aumentar el números de legisladores nacionales es el Presidente, no el gobernador", deslizan.

De todas maneras, entre la tropa del Presidente sacan pecho y aseguran que "Juntos por Entre Ríos tendrá una figuración de acompañamiento".