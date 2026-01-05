Venezuela decretó el Estado de Conmoción Exterior y ordenó el arresto de quienes apoyen la ofensiva de EEUU

El Gobierno de Venezuela decretó este lunes el inicio del Estado de Conmoción Exterior en todo el país y habilitó más facultades para actuar en contra de aquellos que se pronuncien en favor de la intervención militar de Estados Unidos. La medida fue publicada en la Gaceta Oficial. Lleva la firma de Nicolás Maduro, detenido y extraditado el sábado, y fue refrendado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La disposición tiene rango de ley y regirá por 90 días . Además, contempla la posibilidad de una prórroga por otro período similar, por lo que podría extenderse hasta mitad de año.

En los considerandos, el decreto expresa que " el ataque armado ejecutado por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela constituye una grosera violación del Derecho Internacional ", tanto en lo que refiere a la Carta de las Naciones Unidas, así como de la declaratoria de América Latina y El Caribe como territorio de paz, realizada en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Además, recalca que, de acuerdo a la ONU, cualquier país "tiene el derecho inmanente a su legítima defensa" ante "un ataque armado totalmente ilegítimo e injustificado", por lo cual , que Venezuela "ejercerá implacablemente para repeler la agresión perpetrada por Estados Unidos de América contra su territorio y población".

En ese sentido, consideran que la ofensiva de Estados Unidos contra el territorio venezolano "hacen necesario e impostergable la adopción de medidas extraordinarias de seguridad y defensa para repeler la agresión".

Nicolas Maduro detenido en NY

Qué dice el decreto de Venezuela firmado por Maduro y Delcy Rodríguez

Ante ese escenario, el decreto ordena la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la autoridad directa del Presidente de la República. Y dispone la militarización de la infraestructura "de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado", además de ordenar al personal de dichas áreas a quedar sometido temporalmente al régimen militar.

También habilita al jefe de Estado, en este caso Rodríguez, a ordenar "la requisición de los bienes necesarios para la defensa nacional", la restricción del ingreso al territorio nacional o el cierre de las fronteras nacionales. Y, como corolario, en una polémica disposición, habilitaría al Presidente a "restringir el libre tránsito de personas o vehículos de cualquier clase o tipo en el territorio nacional" y suspender el derecho a las reuniones y manifestaciones públicas.

Asimismo, el artículo 5 del decreto 5.200 indica: “Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República (…) con miras a su juzgamiento”.

Por otro lado, también exhorta "a toda la población, en cada rincón del país y a lo largo de todo el territorio nacional a asumir con firme fervor patriótico la defensa de nuestra Nación" involucrándose "activamente" en la implementación del decreto "en unión cívico-militar-policial, por la paz del país, nuestra independencia, nuestra soberanía y el derecho al desarrollo". A su vez, suspende "temporalmente" los artículos de las leyes vigentes que sean "incompatibles con las medidas dictadas en dicho decreto".

Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela y ordenó el estado de excepción

El decreto se conoció este lunes, aunque tiene fecha del sábado 3 de enero, día en el que Estados Unidos llevó a cabo la operación de captura y extradición de Maduro. Este lunes fue publicado en la Gaceta Oficial, luego de que el Tribunal Supremo designara Rodríguez como nueva jefa de Estado, acto que luego fue refrendado mediante la jura en el Parlamento.

"Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria", dijo en sus primeras palabras como jefa de Estado.

Delcy Rodriguez Delcy Rodríguez juró como Presidenta Encargada de Venezuela.

Luego, continuó: "Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos: el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Vengo con dolor pero también con honor, a jurar, en nombre de todos los venezolanos, por nuestro libertador Simón Bolivar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre corre por las venas del pueblo".

Rodríguez también recordó a Hugo Chávez, quien "le dio vida a millones de venezolanos y venezolanos y les devolvió la dignidad a los ciudadanos y ciudadanas". También llamó a "garantizarle el porvenir y futuro" a los niños, niñas y adolescentes.

"Juro por mi honor que no voy a dar descanso para ver a Venezuela en el destino que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Juro por el pueblo para no descansar ni un minuto para garantizar la paz y la tranquilidad espiritual económica y social de Venezuela", expresó.