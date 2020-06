Abad: "Hay más relato que políticas reales"

Maximiliano Abad: Porque entramos debilitados. Pero el radicalismo participó de la decisión de políticas públicas. Y en esa etapa se construyó la fortaleza del músculo radical. Hoy entendemos que hay que estar al frente de la coalición bajo tres ejes: organización, liderazgos e ideas.

P.: ¿Qué tipo de liderazgo debería tener la UCR en este futuro inmediato? Desde la oposición partidaria hablan de que durante estos años hubo un “radicalismo servil”.

M.A.: Tenemos el rol de sostener la coalición y de liderarlo. Es un doble desafío. Necesitamos un programa interno que construya un radicalismo dinámico y moderno, que se adapte a los nuevos tiempos.

Periodista: ¿Cómo analiza la gestión de Axel Kicillof bajo este marco de pandemia?

Maxi Abad: La gestión no arrancó. Todavía no lograron conocer el funcionamiento del gobierno. Las distintas áreas de gobierno no llevaron adelante ninguna iniciativa que resuelva problemas de los bonaerenses. Hay más relato que políticas reales.

P.: ¿Cuáles considera que fueron los logros alcanzados por la UCR en estos últimos años?

M:A.: En 2015 entramos a la coalición con 16 intendentes y casi sin concejales en el Conurbano. Comenzamos a construir una alternativa en la Argentina con un radicalismo que ganaba en protagonismo provincial. Duplicamos la cantidad de intendentes, crecimos en diputados y legisladores nacionales y en el Conurbano. Formamos parte de un gobierno que duplicó la obra pública y que implementó el federalismo sin preguntar de qué partido político era el intendente.

P.: ¿El resultado de esta interna define de qué manera se va a posicionar la oposición?

M.A.: Cuando ganamos, construimos una alternativa a un sistema hegemónico y autoritario para lograr un equilibrio en sistema político y garantizar la democracia. Con errores propios y un contexto internacional desfavorable se generaron condiciones para que vuelva el pasado presente.

P.: ¿A qué se refiere?

M.A.: Al kirchnerismo, que volvió peor de lo que era. Por eso necesitamos sostener el equilibrio porque la unidad es estratégica para 2021 y para volver al poder en 2023.

P.: ¿Hay límites en la unidad?

M.A.: El único límite es no coincidir con nuestras ideas, valores y visión de país. Todos los que estén en la misma línea, podrán unirse.

P.: ¿Y qué lugar ocupa María Eugenia Vidal en este esquema?

M.A.: Es un liderazgo más dentro de la coalición. Como lo es Cornejo, Carrió, Negri o Rodríguez Larreta. Por eso necesitamos fortalecer JXC. Para que después el tiempo diga qué liderazgo tendrá cada uno.

P.: ¿Cómo impactó la denuncia de espionaje ilegal en el que está implicado el diputado Alex Campbell?

M.A.: Siempre que la Justicia llamó a alguien de nuestro espacio, respondimos. Confío en la Justicia independiente. Y allí se resolverá. Espero que no sea una operación política para desacreditar dirigentes. Pero nosotros a Alex siempre lo vimos actuar bien. Y si la Justicia lo llama, de seguro se presentará para aclarar la situación. Lamentablemente, en materia institucional, este gobierno avanza hacia una colonización de la Justicia.