Clima preelectoral tensa unidad de Juntos por el Cambio en provincias

En ese sentido, ayer Luis Juez, líder del Frente Cívico cordobés cargó contra la gestión del gobernador peronista Juan Schiaretti, pero aprovechó la ocasión para desnudar fragilidades en Juntos por el Cambioen la provincia. Juez dijo que podría presentarse en las próximas elecciones legislativas por fuera de esa estructura. El diputado nacional señaló en un comunicado que “la vocación frentista” debe confluir en un armado para disputarle el poder al PJ y no para hacer “como en los últimos 20 años, en los que siempre hubo una excusa para no hacerse cargo de administrar los problemas de la gente y una voracidad extrema para garantizarse privilegios personales”. “De continuar esas prácticas, y no llegar a una construcción más amplia a nivel provincial, no descartamos ir a las elecciones legislativas con nuestro Frente Cívico”, añade Juez en la misiva.