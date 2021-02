Kicillof defendió plan de seguridad y mejoras para efectivos policiales

“Cuando el año pasado anunciamos junto al Presidente un programa integral para la seguridad, lo hicimos conscientes de la situación de abandono en que se encontraba la Policía de la Provincia. Hemos trabajado tanto para la recomposición salarial como, de forma articulada con los municipios, para sumar el equipamiento y las herramientas necesarias para la prevención del delito”, sostuvo.

Con esas palabras, Kicillof inició la primera de varias respuestas indirectas que vendrán, por el momento, en relación a la protesta que pretende llevar adelante un grupo de uniformados el 11 de febrero, a partir de las 8, en Puerta 12, Mar del Plata y Pinamar, entre otros puntos. Según indicaron fuentes cercanas, el gobernador no hará declaraciones oficiales debido a que no consta en la Provincia la existencia de ningún petitorio o reclamo oficial. “Hasta el momento son solo publicaciones anónimas en redes”, dijeron. Lo cierto es que en la Provincia encuentran una clara ligazón entre los tiempos del reclamo y las próximas elecciones. “Una exministra viaja a la costa, presenta un libro, es recibida con honores por los policías que custodian el acto y a la semana empiezan a aparecer estos levantamientos tuiteros. No es casual la implicancia política que tienen estos movimientos dirigidos que no representan a la fuerza en su totalidad”, le dijo a Ámbito un referente provincial del PJ. La apuntada es Patricia Bullrich, presidenta del PRO nacional.

Según le manifestó el representante de la Defensoría Policial, Luis Tonil, al portal Diputados Bonaerenses, “están enojados porque si bien necesitamos ganar más, lo que está haciendo falta es mejorar las condiciones de trabajo. Los últimos chalecos que se compraron son de 2014 y 2015, hay 50 mil chalecos vencidos”. Kicillof justamente llegó a La Matanza para oficializar la incorporación de 500 efectivos de los cuerpos especiales y la puesta en funcionamiento de 50 camionetas y 30 motos para reforzar las tareas de patrullaje de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el Municipio de La Matanza.

En septiembre, agentes de la Bonaerense rodearon la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno provincial como parte de una queja salarial. Horas después, Nación decidió quitarle un punto de la coparticipación a CABA para atender el reclamo en pos de equilibrar la situación de la Bonaerense con la Policía de la Ciudad.