La Plata: reapertura de urnas confirma triunfo de Alak; Garro pide revisar más mesas

Casi dos semanas después de las elecciones del 22-O, la reapertura de urnas ratificó l a victoria del candidato de Unión por la Patria (UP) Julio Alak en los comicios de La Plata.

La pulseada por la intendencia de La Plata

No obstante, el reclamo de Garro no encontró objeciones por parte de UP, que dio luz verde a la reapertura de urnas. Ante ese escenario, la Junta Electoral decidió hacer lugar a la exigencia.

"La postura de Unión por la Patria ha sido desde el primer momento colaborar con los organismos judiciales para que el escrutinio definitivo avance con la más absoluta transparencia y celeridad, sin recurrir a maniobras judiciales dilatorias que tienen como único objetivo confundir a la población", remarcaron.

El nuevo conteo voto a voto se realizó en los tribunales federales de las calles 8 y 50, en presencia de las autoridades y los fiscales de ambas fuerzas. Antes de comenzar el acto de apertura, el juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, había anticipado que se trataría de un "proceso lento porque hay que abrir 79 urnas" y contar "voto por voto".

Al respecto Ramos Padilla aclaró que la apertura de urnas aceptada no implicaba "que hubiera existido siquiera una sospecha de fraude" sino que desde JxC entienden que los resultados son tan parejos que pueden haber existido errores humanos en la carga.

Según precisó, las urnas que se abrieron -que contienen algo más de 20 mil sufragios- corresponden a distintas regiones de La Plata; algunas son del casco, pero también hubo de la localidad de Melchor Romero, Los Hornos y Villa Elvira.

Dar luz verde a la reapertura, Ramos Padilla explicó que se trata de "una diferencia muy ajustada, algo que no pasaba desde 1983" y puntualizó que "la diferencia entre uno y otro candidato era de solamente de 0,20%".

"En más de 1.600 mesas, la distancia que algunos adjudican entre los dos candidatos es menor a 700 votos, es decir menos de un voto por mesa", subrayó el funcionario judicial.

Fuentes partidarias precisaron que los empleados de la Justicia trabajan en simultáneo en cinco mesas para acelerar el conteo pero, de todos modos, el proceso es lento porque, para garantizar la transparencia, ello se hace frente a apoderados de ambos partidos.

Y añadió que "a ello se sumaron las manifestaciones públicas de alguno de los candidatos -unos con felicitaciones y otros que daban resultados del escrutinio provisorio que no completaban la totalidad de las urnas- y se decidió convocar a los apoderados y candidatos de ambos partidos".

Las palabras del magistrado refieren a las felicitaciones que Alak recibió por parte de figuras de primera línea del oficialismo una vez finalizado el escrutinio definitivo.

Alberto Fernández, Axel Kicillof y Eduardo "Wado" de Pedro fueron algunos de los dirigentes que se apuraron para levantarle la mano al ministro, como una manera de apurar la definición en tierras platenses.

Diferencia mínima

Con respecto al conteo en sí, el juez comentó que "es un acto sumamente complejo", ya que "no sólo cuentan los votos, los votos recurridos, los impugnados, los nulos, sino que hacen sumas aritméticas, completan varias planillas" y reiteró: "Estamos hablando de una diferencia ínfima que no ocurrió jamás en la historia de la ciudad de La Plata".

Además, aclaro que el pedido formulado "es por tendencias" dado que JxC "hace un análisis de que en las PASO habían sacado más que esta elección, que quizás el candidato para gobernador sacó mas que para intendente", pero entendió que se trata de "una diferencia mínima".

Una de las sorpresas que dejó la jornada fue el hallazgo de dos urnas en las que solo habían sobres vacíos, además del respectivo telegrama.

Las mismas corresponden a la mesa 1528, de la escuela Nº26 de Abasto, y a la mesa 752, de la escuela 28 de Los Hornos, y fueron impugnadas por la Justicia. El escrutinio provisorio había marcado una ventaja de más de 800 votos en favor de Alak, diferencia que se estiró a más de 1.400 con el conteo definitivo.