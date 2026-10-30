Cambian las reglas para repartir el cupo de autos importados sin arancel + Agregar ámbito en









El Gobierno introdujo modificaciones en el régimen de importación de vehículos electrificados, con nuevas condiciones que buscan flexibilizar el acceso al beneficio y mejorar su aprovechamiento por parte de las empresas.

Habrá modificaciones para importar autos eléctricos

En un reciente comunicado, el Gobierno modificó el procedimiento para distribuir el cupo de 50.000 autos que pueden importarse con arancel cero. A partir de ahora, los criterios para asignarlo se fijarán en cada convocatoria, de acuerdo con la evolución de la industria automotriz y las necesidades del mercado local.

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Así lo dispuso la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía mediante la Resolución 438/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma de Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción. La norma rige desde mañana.

El cupo de 50.000 vehículos se divide en dos partes iguales El reparto se mantiene en partes iguales: 25.000 unidades serán para las automotrices radicadas en el país y otras 25.000, para las empresas que no cumplan esa condición. El cambio está en lo que pasa con los cupos que no se utilicen. El remanente podrá asignarse en futuras convocatorias o reasignarse entre las dos categorías, sin importar a cuál le correspondía originalmente.

Además, quien organice cada convocatoria podrá fijar topes por empresa, por modelo y por valor FOB, tanto por llamado como por año, y hacer convocatorias separadas para cada categoría. En todos los casos, el valor FOB de cada unidad no podrá superar el límite que establece el Decreto 49/25.

La resolución también amplía la lista de criterios que podrán tenerse en cuenta para asignar el cupo. Entre ellos figuran los antecedentes de producción, importación y venta de los solicitantes, su capacidad financiera, el momento en que nacionalicen las unidades y el menor precio ofrecido. Xataxa La resolución también amplía la lista de criterios que podrán tenerse en cuenta para asignar el cupo. Entre ellos figuran los antecedentes de producción, importación y venta de los solicitantes, su capacidad financiera, el momento en que nacionalicen las unidades y el menor precio ofrecido.

También podrán valorarse la homologación de los vehículos, los patentamientos de autos con motorización alternativa, la incorporación de tecnologías innovadoras y las inversiones en infraestructura de carga para autos eléctricos. En los considerandos, el Gobierno explicó que busca que la distribución del cupo responda a lo que se necesite en cada convocatoria. El mes pasado, mediante el Decreto 1128/2026, ya había modificado el límite de valor FOB de los vehículos alcanzados, con el argumento de que la industria global ofrece cada vez más modelos con mejor eficiencia, autonomía y seguridad.