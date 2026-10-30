Promulgan una ley que da prioridad de paso a quienes circulan por avenidas y rutas + Agregar ámbito en









La norma modifica el Código de Tránsito bonaerense. Quien llegue a una vía de mayor jerarquía deberá detenerse y ceder el paso, aunque venga por la derecha.

Nuevas modificaciones para las normas de tránsito bonaerense

El Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.657, que modifica el Código de Tránsito provincial y establece que los vehículos que circulan por autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras y avenidas tienen prioridad de paso sobre los que llegan desde calles de menor jerarquía, a partir de su publicación este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

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La norma, impulsada por la diputada Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal), se sancionó en el Senado bonaerense el 6 de octubre e incorporó el artículo 28 quater a la Ley 13.927, con el que la Provincia ordena las reglas de prioridad en bocacalles y cruces.

Qué dice la ley general de tránsito en la Provincia La regla general no cambia: en una encrucijada, el conductor debe ceder el paso al vehículo que llega por su derecha. Pero la ley enumera diez excepciones. La principal alcanza a las vías de mayor jerarquía, ya que antes de ingresar o cruzar una avenida, una ruta o una autopista, el conductor siempre deberá detenerse.

Además, la prioridad se pierde ante señalización específica en contrario, frente a trenes y ante vehículos de emergencia que circulen con las señales de advertencia. También se debe ceder el paso a los peatones que cruzan por la senda peatonal, a los autos que ya circulan dentro de una rotonda y, en el caso de quien va por una calle de tierra, a los que transitan por una vía pavimentada.

Los vehículos que circulan por autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras y avenidas tienen prioridad de paso sobre los que llegan desde calles de menor jerarquía. El texto aclara que pierde la prioridad quien detiene por completo la marcha antes de entrar al cruce si otro vehículo llega en movimiento, y que quien gira hacia una calle transversal debe dejar pasar a los que circulan por ella. En las bocacalles con filas lentas en ambas vías, se establece un sistema de paso alternado, de a un vehículo por vez.

Para las zonas rurales, la ley dispone que peatones, ciclistas y jinetes cedan el paso a los demás vehículos, salvo en sectores señalizados. En las cuestas estrechas, deberá retroceder el que desciende, salvo que lleve acoplado o remolque. Según explicó la autora, la iniciativa busca “otorgar claridad y seguridad jurídica ante un vacío legal existente” desde la sanción del Código de Tránsito bonaerense en 2009. Ese vacío generaba fallos contradictorios en la Justicia, porque la norma permitía velocidades más altas en las vías principales, pero no decía de manera expresa que quien llegaba por la derecha desde una calle menor perdía la prioridad. Con el cambio, la Provincia se adecúa a la regla que ya rige en la Ciudad de Buenos Aires. “Esta ley busca brindar mayor claridad a los conductores. Tener reglas claras también es una forma de contribuir a una convivencia vial más segura”, sostuvo Vaccarezza tras la sanción. En declaraciones a Radio Provincia, la diputada fue más directa: con la nueva norma, “tiene que detenerse el que va por el otro lado”, porque en rutas, autopistas y avenidas se circula a mayor velocidad.