Un pueblo bonaerense fue declarado Capital Provincial de la Cultura Siria: cómo visitarlo

El pueblo del partido de General Arenales, conocido como «la Pequeña Siria», acaba de cumplir 100 años. En sus calles conviven en igual proporción una comunidad árabe musulmana y otra católica.

El pueblo fue fundado formalmente el 29 de agosto de 1926 y su identidad se forjó con la inmigración árabe de comienzos del siglo XX.

El Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.669, que declara a la localidad de La Angelita, en el partido de General Arenales, como Capital Provincial de la Cultura Siria , a partir de su publicación este viernes en el Boletín Oficial del distrito.

La norma, impulsada por el diputado Valentín Miranda (UCR + Cambio Federal), fue sancionada por la Legislatura el 6 de octubre. El proyecto reprodujo una iniciativa que la exdiputada Vanesa Zúccari (Juntos) había presentado por primera vez en 2020.

La declaración llega pocas semanas después de que La Angelita celebrara su centenario. Ubicada sobre la Ruta Provincial 45, entre Rojas y Ascensión , y a unos 260 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad nació como estación del ferrocarril hacia 1911, en tierras donadas por la hacendada María Unzué de Alvear, quien la bautizó en homenaje a su sobrina Ángela Unzué.

El pueblo fue fundado formalmente el 29 de agosto de 1926. Su identidad se forjó con la inmigración árabe de comienzos del siglo XX . Muchas familias de la región siria de Lattakia , en su mayoría alauitas, escaparon del reclutamiento militar obligatorio del Imperio Otomano y de las dificultades económicas y se asentaron alrededor de la estación. Allí trabajaron primero en el ferrocarril y como vendedores ambulantes, y luego como peones rurales, arrendatarios y comerciantes de ramos generales.

La norma, impulsada por el diputado Valentín Miranda (UCR + Cambio Federal), fue sancionada por la Legislatura el 6 de octubre.

En la década del 70, cerca del 70% de sus habitantes era de origen árabe-islámico , un fenómeno sin igual en el país. Por eso, La Angelita es conocida como "la Pequeña Siria" o "la Cuna de los Gauchos Musulmanes". Hoy ese porcentaje supera el 40%, pero el pueblo sigue siendo el lugar de encuentro para las familias de la colectividad que se mudaron a otras localidades.

El proyecto reprodujo una iniciativa que la exdiputada Vanesa Zúccari (Juntos) había presentado por primera vez en 2020.

Las raíces árabes siguen muy presentes. En La Angelita se habla el idioma, se rezan las cinco oraciones diarias que dicta el Corán, se consumen alimentos halal y se celebran las fiestas religiosas. En la plaza principal, un monumento recuerda al sheij Saleh Al Alí, un héroe de la lucha siria contra el dominio francés, y la bandera de Siria flamea junto a la argentina.

Con unos 300 habitantes, el pueblo cuenta con dos clubes: uno se usa para fiestas y reuniones familiares, y el otro pertenece a la comunidad sirio-libanesa, que lo utiliza para celebraciones, encuentros y ceremonias religiosas, como los velorios de quienes profesan el islam. Tiene además una sala de primeros auxilios y una cooperativa eléctrica.

Con unos 300 habitantes, el pueblo cuenta con dos clubes: uno se usa para fiestas y reuniones familiares, y el otro pertenece a la comunidad sirio-libanesa.

La mezquita y la capilla de la Anunciación funcionan a pocas cuadras de distancia, y musulmanes y católicos comparten el edificio donde funcionan el jardín, la primaria y, desde 2012, la secundaria. También comparten costumbres, como el mate en las reuniones, aunque cada uno con su propia bombilla.

El turismo le dio un nuevo impulso al pueblo, que en 2017 fue incorporado al programa nacional Pueblos Auténticos, que busca rescatar rincones olvidados del país. La gastronomía es uno de sus grandes atractivos, con platos como el kibbe, el falafel y las empanadas de carne especiada, y postres como el baklava, el halva y el maamoul.

La Provincia amplía la licencia por duelo para trabajadores estatales: cuándo aplica

El Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.671, que establece una licencia por duelo de hasta 45 días corridos, con goce íntegro de haberes, para los trabajadores y trabajadoras de los tres poderes del Estado provincial que tengan hijos menores de 18 años, o con discapacidad sin límite de edad, en caso de fallecimiento del corresponsable parental. La norma fue publicada este viernes en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada por la diputada Lucía Iañez (Unión por la Patria), recibió sanción definitiva en la Legislatura bonaerense el 6 de octubre. Según el texto, la licencia deberá solicitarse dentro de los diez días posteriores al fallecimiento. El beneficio alcanza a todo el personal dependiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia, sin distinción de género.

La ley sustituye el artículo 1° de la Ley 13.459 y deroga sus artículos 2° y 3°. De acuerdo con lo informado al momento de la sanción, la redacción anterior se refería al “personal masculino” y al fallecimiento de la madre. Con la reforma, la norma pasa a contemplar las distintas conformaciones familiares al hablar de “corresponsable parental”.