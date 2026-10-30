Prohíben por cuatro años el ingreso a las canchas a nueve hinchas por los incidentes en All Boys y Godoy Cruz

El Ministerio de Seguridad Nacional les aplicó una restricción administrativa que rige en todo el país y alcanza a cualquier espectáculo deportivo. Los incidentes ocurrieron antes del partido por la Primera Nacional, en Floresta.

Nueve hinchas no podrán ingresar durante cuatro años a ningún evento deportivo del país, luego de los incidentes registrados el 12 de octubre en las inmediaciones del estadio de All Boys , antes del partido ante Godoy Cruz por la Primera Nacional .

Así lo dispuso el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 1122/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial . La medida, que rige desde el 29 de octubre, establece una restricción administrativa de concurrencia en todo el territorio nacional, por lo que los sancionados tendrán vedado el acceso tanto a partidos de fútbol como a cualquier otro espectáculo deportivo durante 48 meses .

Los hechos ocurrieron cerca de las 18:40, durante los controles de acceso a la tribuna popular local del estadio Malvinas Argentinas, en la zona de las avenidas Chivilcoy y Álvarez Jonte . Según el informe policial que cita la resolución, Adán habría intentado ingresar pese a tener aplicado el derecho de admisión.

En medio de la intervención, los efectivos fueron agredidos con objetos contundentes y el personal de la Policía de la Ciudad y de Orden Urbano debió actuar para controlar la situación. Hubo heridos que fueron trasladados al Hospital Vélez Sarsfield.

Además, se labraron actas por presuntas infracciones a los artículos 23, 238, 90 y 184 del Código Penal, que fueron remitidas a la fiscalía de turno. La resolución no informa sobre el avance de esa causa.

En qué se sostiene la medida

Como antecedente, la cartera nacional tomó una decisión de la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos porteña, que el 13 de octubre ya les había prohibido a las mismas nueve personas el acceso y la permanencia en los estadios por el mismo plazo. Ahora, con la medida nacional, quedan incorporadas al esquema de control de todo el país, por lo que podrán ser detectadas en los operativos de ingreso a estadios y otros espectáculos.

La resolución se apoya en el Decreto 246/2017, que reglamenta la ley del Deporte y habilita al Ministerio a restringir el acceso a los espectáculos futbolísticos de quienes considere un riesgo para la seguridad pública, y en la Resolución 354/2017, que creó la figura de la restricción de concurrencia administrativa. Al tratarse de una medida administrativa, no requiere una condena judicial previa.

En los fundamentos, el Ministerio sostuvo que corresponde “neutralizar e impedir” la presencia de personas que pudieran alterar el desarrollo de una reunión deportiva.