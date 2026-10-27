Cambiar las cubiertas del auto puede representar un gasto importante para cualquier familia y modificar la economía del hogar, pero el mercado argentino ofrece hoy más alternativas que hace unos años.
Neumáticos en Argentina: lista de precios, marcas chinas y consejos para comprar bien en 2026
La oferta se multiplicó y las diferencias entre modelos pueden ser grandes; revisar medidas, fabricación y servicios evita sorpresas al pagar.
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La llegada de fabricantes asiáticos, la competencia entre comercios y las promociones por medios de pago modificaron el escenario para quienes necesitan renovar los neumáticos sin desacomodar el presupuesto.
El cambio se refleja en los mostradores: hay modelos económicos de origen chino, marcas internacionales de gama media y opciones premium con diferencias de precio considerables.
En agosto de 2026, las marcas asiáticas ganaron terreno en el segmento de reposición y llegaron a representar cerca de una cuarta parte de las ventas, en un contexto de mayor oferta importada y competencia comercial.
Cómo impactó la llegada de neumáticos asiáticos al mercado
La incorporación de fabricantes chinos modificó la competencia en las gomerías y los canales de venta online. Marcas como Linglong, Triangle, Firemax, Sailun, Westlake y XBRI ganaron visibilidad gracias a precios que pueden ubicarse entre un 25% y un 40% por debajo de los de algunas marcas tradicionales de primera línea. Esa brecha depende de la medida, el modelo y el comercio.
La oferta también se diversificó. Ya no se trata únicamente de cubiertas económicas para autos chicos: los importadores comercializan alternativas para vehículos familiares, SUV y camionetas, incluidos rodados grandes. Esto amplió las posibilidades para quienes buscan reemplazar un juego completo y necesitan cuidar el bolsillo.
La competencia también se trasladó a internet. Algunos comercios ofrecen descuentos por transferencia, cuotas sin interés o colocación bonificada en talleres adheridos. En ciertos casos, el ahorro surge de combinar el precio promocional con servicios incluidos; en otros, una oferta aparentemente conveniente puede terminar siendo más cara cuando se agregan montaje, balanceo y alineación.
El crecimiento de las importaciones, además, coincidió con una etapa compleja para la industria local. El cierre de la planta de Fate, anunciado en febrero de 2026, marcó un episodio relevante para la fabricación nacional y el empleo industrial. El escenario plantea un desafío para las empresas que producen en el país frente a competidores que ingresan mercadería del exterior.
La comparación del valor de los neumáticos nacionales y los importados
Los precios publicados durante octubre de 2026 muestran que el valor de una cubierta cambia sustancialmente según su tamaño y posicionamiento comercial. Para tener una referencia concreta, una medida habitual en autos compactos es la 185/65 R15, mientras que la 205/55 R16 aparece entre las opciones frecuentes para vehículos medianos. En comercios argentinos se encontraron los siguientes valores orientativos por unidad:
- 185/65 R15 de marcas económicas importadas: alrededor de $82.000 a $120.000
- 185/65 R15 de marcas reconocidas: aproximadamente entre $140.000 y $205.000, según el modelo y la promoción
- 205/55 R16 de marcas asiáticas económicas: desde unos $73.000 por transferencia para determinados modelos, con valores más altos según el vendedor y las condiciones de pago
- 205/55 R16 de marcas internacionales: se observan referencias que rondan los $155.000 a $240.000, aunque hay diferencias por versión y canal comercial
Cuánto costaría cambiar las cuatro cubiertas de un auto
El presupuesto depende principalmente de la medida y de la gama elegida. Si se toma como referencia una cubierta económica de $82.000 a $120.000, reemplazar las cuatro implicaría un desembolso aproximado de $328.000 a $480.000, sin contar los servicios que no estén incluidos.
En una gama intermedia, con valores de $140.000 a $190.000 por unidad, el juego completo costaría entre $560.000 y $760.000. Para modelos más caros, de $200.000 a $240.000 cada uno, la cuenta treparía a entre $800.000 y $960.000.
Son cálculos ilustrativos, no presupuestos cerrados: los importes finales dependen de la medida exacta, el modelo elegido y las condiciones vigentes en cada comercio. Una cubierta para una camioneta, por ejemplo, puede costar bastante más que una destinada a un auto compacto. Antes de comprar, hay varios puntos que vale la pena revisar:
- medida y especificaciones: verificar en el manual o en la etiqueta del vehículo el ancho, el perfil, el diámetro de llanta y los índices de carga y velocidad recomendados
- fecha de fabricación: consultar el código DOT del lateral. Sus últimos cuatro dígitos identifican la semana y el año de fabricación; por ejemplo, 2425 corresponde a la semana 24 de 2025
- estado del producto: comprobar que no tenga cortes, deformaciones, grietas ni señales de almacenamiento inadecuado
- instalación: preguntar si el precio incluye montaje, balanceo, válvulas y alineación. Son servicios diferentes y no todos los vendedores los bonifican
- garantía y disponibilidad: pedir las condiciones por escrito y consultar cómo se gestiona un eventual reclamo
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