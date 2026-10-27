Neumáticos en Argentina: lista de precios, marcas chinas y consejos para comprar bien en 2026

La oferta se multiplicó y las diferencias entre modelos pueden ser grandes; revisar medidas, fabricación y servicios evita sorpresas al pagar.

El mantenimiento del vehículo requiere atención a distintos factores que influyen en la seguridad y el presupuesto.

Cambiar las cubiertas del auto puede representar un gasto importante para cualquier familia y modificar la economía del hogar, pero el mercado argentino ofrece hoy más alternativas que hace unos años.

La llegada de fabricantes asiáticos, la competencia entre comercios y las promociones por medios de pago modificaron el escenario para quienes necesitan renovar los neumáticos sin desacomodar el presupuesto.

El cambio se refleja en los mostradores: hay modelos económicos de origen chino , marcas internacionales de gama media y opciones premium con diferencias de precio considerables.

En agosto de 2026, las marcas asiáticas ganaron terreno en el segmento de reposición y llegaron a representar cerca de una cuarta parte de las ventas, en un contexto de mayor oferta importada y competencia comercial.

La incorporación de fabricantes chinos modificó la competencia en las gomerías y los canales de venta online. Marcas como Linglong, Triangle, Firemax, Sailun, Westlake y XBRI ganaron visibilidad gracias a precios que pueden ubicarse entre un 25% y un 40% por debajo de los de algunas marcas tradicionales de primera línea. Esa brecha depende de la medida, el modelo y el comercio.

Las condiciones de circulación y el uso diario influyen en el desgaste de las piezas del vehículo.

La oferta también se diversificó. Ya no se trata únicamente de cubiertas económicas para autos chicos: los importadores comercializan alternativas para vehículos familiares, SUV y camionetas, incluidos rodados grandes. Esto amplió las posibilidades para quienes buscan reemplazar un juego completo y necesitan cuidar el bolsillo.

La competencia también se trasladó a internet. Algunos comercios ofrecen descuentos por transferencia, cuotas sin interés o colocación bonificada en talleres adheridos. En ciertos casos, el ahorro surge de combinar el precio promocional con servicios incluidos; en otros, una oferta aparentemente conveniente puede terminar siendo más cara cuando se agregan montaje, balanceo y alineación.

El crecimiento de las importaciones, además, coincidió con una etapa compleja para la industria local. El cierre de la planta de Fate, anunciado en febrero de 2026, marcó un episodio relevante para la fabricación nacional y el empleo industrial. El escenario plantea un desafío para las empresas que producen en el país frente a competidores que ingresan mercadería del exterior.

La comparación del valor de los neumáticos nacionales y los importados

Los precios publicados durante octubre de 2026 muestran que el valor de una cubierta cambia sustancialmente según su tamaño y posicionamiento comercial. Para tener una referencia concreta, una medida habitual en autos compactos es la 185/65 R15, mientras que la 205/55 R16 aparece entre las opciones frecuentes para vehículos medianos. En comercios argentinos se encontraron los siguientes valores orientativos por unidad:

185/65 R15 de marcas económicas importadas: alrededor de $82.000 a $120.000

alrededor de $82.000 a $120.000 185/65 R15 de marcas reconocidas: aproximadamente entre $140.000 y $205.000, según el modelo y la promoción

aproximadamente entre $140.000 y $205.000, según el modelo y la promoción 205/55 R16 de marcas asiáticas económicas: desde unos $73.000 por transferencia para determinados modelos, con valores más altos según el vendedor y las condiciones de pago

desde unos $73.000 por transferencia para determinados modelos, con valores más altos según el vendedor y las condiciones de pago 205/55 R16 de marcas internacionales: se observan referencias que rondan los $155.000 a $240.000, aunque hay diferencias por versión y canal comercial

La elección de los componentes del auto forma parte de los gastos habituales de los conductores. Magnific

Cuánto costaría cambiar las cuatro cubiertas de un auto

El presupuesto depende principalmente de la medida y de la gama elegida. Si se toma como referencia una cubierta económica de $82.000 a $120.000, reemplazar las cuatro implicaría un desembolso aproximado de $328.000 a $480.000, sin contar los servicios que no estén incluidos.

En una gama intermedia, con valores de $140.000 a $190.000 por unidad, el juego completo costaría entre $560.000 y $760.000. Para modelos más caros, de $200.000 a $240.000 cada uno, la cuenta treparía a entre $800.000 y $960.000.

Son cálculos ilustrativos, no presupuestos cerrados: los importes finales dependen de la medida exacta, el modelo elegido y las condiciones vigentes en cada comercio. Una cubierta para una camioneta, por ejemplo, puede costar bastante más que una destinada a un auto compacto. Antes de comprar, hay varios puntos que vale la pena revisar: