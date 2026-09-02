Leila Gianni, exfuncionaria e influencer libertaria, renunció a LLA con críticas a Sebastián Pareja

A través de sus redes sociales, Leila Gianni apuntó contra el armador político bonaerense y cuestionó la falta de respuestas institucionales ante sospechas de negocios ilegales dentro del distrito matancero.

La concejal libertaria en La Matanza Leila Gianni formalizó su renuncia este miércoles a la Libertad Avanza (LLA). “Me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar”, señaló.

A través de sus redes sociales, la exsubsecretaria de Capital Humano apuntó contra el armador político bonaerense y titular del partido en la provincia, Sebastián Pareja y cuestionó la falta de respuestas institucionales ante sospechas de negocios ilegales dentro del distrito matancero.

En el comunicado, Gianni distinguió entre el rumbo económico adoptado por la gestión y lo que describió como un distanciamiento de las necesidades cotidianas de los vecinos. "En una decisión profundamente meditada. No quiero ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos y donde siento que no se escucha el pueblo", afirmó.

La concejal aseguró haber cumplido en su labor de ordenar la macroeconomía y "cambiar el rumbo". Sin embargo, sostuvo que eso no quiere decir que tenga que olvidarse de la gente: "la macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabaja y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino".

A través de sus redes sociales, la concejal apuntó contra el armador político bonaerense y cuestionó la falta de respuestas institucionales ante sospechas de negocios ilegales dentro del distrito matancero.

Además, denunció que la política "no puede aparecer únicamente cuando llega una elección" y que no esta dispuesta a que "se transforme en una herramienta para hacer negocios".

La interna libertaria

El distanciamiento de Gianni con la conducción libertaria de La Matanza no es un hecho aislado. En diciembre de 2025, la entonces flamante concejala ya había resuelto separarse de la bancada oficialista de LLA para constituir, junto a otros dirigentes locales un espacio propio bajo el nombre Alianza Libertad Republicana.

Aquella ruptura había motivado un comunicado de las autoridades partidarias de LLA en la Tercera Sección Electoral, firmado por la presidenta del bloque libertario matancero, Lorena Ramos, y los concejales Gabriel Chaile y Jimena Alonso, en el que la calificaron de “traición kuka” y afirmaron que Gianni “no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar” en nombre del espacio.

La disputa entre ambos sectores dejó además cortocircuitos con figuras cercanas a los hermanos Milei. La diputada nacional Lilia Lemoine había salido en defensa de Gianni.

El nuevo espacio conducido por Gianni había logrado, en ese contexto, la vicepresidencia del Concejo Deliberante de La Matanza, en desplazamiento de la bancada oficialista encabezada por Ramos.

Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar pic.twitter.com/QjtxErpn0r — Leila Gianni (@Leigianni) September 2, 2026

Agustín Romo abandono la presidencia de la bancada libertaria

Su renuncia se suma a la salida de Agustín Romo de la presidencia de la bancada libertaria y asunción de Juan Osaba, dirigente platense alineado con el armador de LLA y Pareja.

El intercambio de roles había sido acordado meses atrás entre los distintos sectores del oficialismo libertario, pero había sufrido sucesivas postergaciones por la falta de sesiones y por tensiones internas.

De esta manera, Romo pasó a ocupar una de las vicepresidencias de la Cámara baja, cargo que hasta ahora estaba en manos de Osaba. De esta manera, se completa un intercambio de funciones entre ambos legisladores que había sido presentado como una salida negociada para descomprimir las tensiones dentro de la bancada libertaria.

El cambio de autoridades expone el reacomodamiento de fuerzas dentro de La Libertad Avanza bonaerense, donde el sector encolumnado detrás de Pareja y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei consolida su influencia sobre el bloque legislativo.

El bloque libertario en la Cámara baja provincial está integrado por 20 diputados, con mayoría de legisladores alineados a Pareja y sectores minoritarios que responden al asesor presidencial Santiago Caputo, a la senadora Patricia Bullrich y a la exdiputada Carolina Píparo, entre otros.