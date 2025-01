Los reclamos por salud lideraron el ranking de quejas de los bonaerenses en 2024

El organismo recibió reclamos a través de sus delegaciones, la línea telefónica gratuita, WhatsApp y redes sociales. Las delegaciones lideraron el contacto con el 29,36% de las consultas, seguidas por el teléfono (27,74%) y WhatsApp (17,85%). Lorenzino resaltó que “la empatía es clave para atender a quienes llegan después de haber rebotado en otros lugares con enojo y angustia por el rechazo”.

“Es una cuenta pendiente de los distintos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales el empezar a tener una mirada más fácil. Nosotros tratamos de desburocratizar, ser fáciles para el reclamo, no pedimos papeles, no pedimos fotocopias, porque nos parece que la gente tiene que venir con el reclamo y nosotros tratar de ver, con los elementos que tenemos, cómo lo canalizamos”, describió.

El funcionario afirmó que “hay que hacer fácil y amigable al Estado, sino vienen las voces como las que estamos escuchando, que dicen que está todo mal, que nada se resuelve”, y agregó: “El Estado tiene que tener un rol muy activo en todo lo relacionado a la promoción de derechos, también tiene que ser eficiente, tener un rol, empatía, tener cara, ser fácil”.

Sostuvo “es parte de la cuenta pendiente, es parte lamentablemente del discurso dominante que gana y nos hace creer en eso, porque también hay algo de realidad: hay algo de maltrato, hay algo de burocracia, de falta de tecnología, de falta de eficacia. Por eso tenemos que hacernos cargo y, cuando nos toque una responsabilidad, todo lo que creemos que hay que modificar, hacerlo”.

Año de tarifazos

El Defensor puntualizó que “fue un año raro, de muchas angustias, pero con poca movilización en el reclamo” y planteó que en el año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, “con tarifazos menores a los de ahora hubo más reclamos y más cautelares, ahora no”.

“Vamos viendo el proceso de la sociedad en función de lo que va pidiendo, qué cosas va reclamando por lo que observamos un nuevo fenómeno a nivel nacional y que obviamente tiene impacto concreto en políticas públicas, en recortes, limitaciones de derechos. Nosotros tenemos un rol en la medida de que también haya más masa social, reclamo y contundencia. No hay entusiasmo por el reclamo a nivel social, estamos en un momento en el que la gente lo vive desde otro lugar”, reflexionó.

Defensoría del Pueblo bonaerense.jpg Las dependencias de la Defensoría fue el canal que concentró más reclamos.

Lorenzino apuntó que “muchas veces, la gente no sólo se comunica para reclamar, sino que necesita que la asesores y orientes”, añadió que “atender las 24 horas, todos los días del año, es parte de esto que la gente necesita” porque las personas “trabajan diez horas por día, llegan a las siete de la tarde y tienen un quilombo, ¿tienen que pedir el día de trabajo, tomarse un colectivo, ir para resolverlo?”.

“Hoy todavía siguen las colas en los hospitales, lo que es inaceptable, está mal lo haga quien lo haga”, opinó y dijo que “con la tecnología, con todo lo que la gente usa, no es un problema de plata, es un problema de decisión de organizar los recursos en función de cómo administrar el Estado”.

“Concientizar, reflexionar, construir números, construir información, que también a veces es algo bastante precario en el Estado: no hay información, no hay estadística, entonces después nos van vendiendo números que no sabemos de dónde salen, estadísticas que no sabemos quién las hace, con nombres rimbombantes, y nos inventan números y situaciones”, analizó el Defensor y subrayó que el organismo que conduce “también ha marcado un camino, es parte de nuestro trabajo para que todo el que tiene que tomar decisiones, tome la mejor posible”.

El organismo también extendió su presencia territorial, una prioridad desde el comienzo de su gestión. “Seguimos con la expansión territorial para estar más cerca de la gente. Hoy contamos con más de 60 delegaciones en toda la provincia”, destacó el funcionario.