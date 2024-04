Malvinas: Río Grande activó las capacitaciones para funcionarios y busca exportarlas al resto del país

El proyecto, autoría de María Eugenia Duré , senadora de Unión por la Patria (UP) por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la Cuestión Malvinas y fue lanzado en noviembre del año pasado, durante el gobierno de Alberto Fernández, por el entonces canciller Santiago Cafiero en un acto en el Palacio San Martín.

Los expositores fueron Juan Augusto Rattenbach, docente de la Universidad de Buenos Aires y trabajador del Museo Malvinas; Susana Pereyra, directora del programa Malvinas de la Universidad Abierta Interamericana; ya Daniel Guzmán, veterano de Malvinas y director del medio especializado Agenda Malvinas.

El encuentro se desarrolló a partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura y contó con la presencia de cerca de 200 funcionarios locales, incluyendo al intendente Martín Pérez (Unión por la Patria).

En diálogo con Ámbito, Pérez dice: "Nosotros planteamos que Río Grande que es la Ciudad de la Soberanía, en función de la relación que tiene con Malvinas. Pero no solo con Malvinas sino también con la Antártida y todo el Atlántico Sur. Hay una conciencia colectiva en esta ciudad, producto también de que se vivió el conflicto bélico del 82, que hace que el pueblo de Río Grande tenga muy arraigada la causa Malvinas".

Martín Pérez Río Grande.jpg El intendente de Río Grande, Martín Pérez, junto a Veteranos de Guerra de Malvinas, en la vigilia del 2 de Abril.

Al respecto, el mandatario destaca que el municipio adhirió a la ley "desde el primer momento" y que se trata de un "puntapié para formar a nuestros funcionarios y equipos de trabajo pero también para dar discusiones hacia fuera en torno al reclamo soberano permanente".

"En Río Grande se vive y se discute Malvinas todo el año. No es solamente la vigilia del 1 de abril y el 2 de abril, con el acto y el desfile. Nos damos una tarea malvinizadora todo el año y una discusión permanente en torno al ejercicio pleno de la soberanía", comenta el intendente.

Sobre este punto, aclara que la discusión no tiene que ver únicamente con la guerra y con el pasado, sino "con pensar estrategias para dar las discusiones en los ámbitos diplomáticos que correspondan para ejercer nuestra soberanía plenamente".

"Entiendo que hoy en la argentina estamos- fundamentalmente con esta nueva Cancillería- ingresando a un proceso desmalvinizador, en donde no hay un plan sistemático de fondo, sino un conjunto de acciones que son prácticamente -no quiero equivocarme con la palabra- irrisorias, que no sabemos hacia dónde conducen", se queja el alcalde.

Capacitación Río Grande.jpg

En referencia a las aristas abordadas en la actividad, Pérez pondera como una de las principales "la riqueza económica que se genera en Malvinas, que hace que los ingleses estén instalados ahí". "La riqueza pesquera, por un lado, la riqueza hidrocarburífera, por el otro, y la posición estratégica en relación a la Antártida y a los pasos bioceánicos. Esos fueron los tres puntos que se abordaron", completa.

A futuro, la capacitaciones tendrán por objetivo profundizar en temas sobre la historia de Malvinas, sobre su posición estratégica en el Atlántico Sur y su vinculación con la Antártida, con el objetivo de conocer mejor los intereses económicos que subyacen en el archipiélago. La ciudad ya activó contactos con la Federación Argentina de Municipios (FAM) para trasladar la actividad al resto del país.

Vigilia por Malvinas

Por su parte, Rattenbach dice a este medio: "Río Grande es parte de la historia argentina. Fue la primera ciudad en la Argentina en hacer la vigilia de Malvinas, en el año 1995. Si bien hay otras, todas reconocen que fue la primera".

"Hoy hay vigilias importantes en Ushuaia, San Andrés de Giles (Buenos Aires), La Plata (este año prefirieron hacer el acto en vez de la vigilia). Ahora se sumaron Cañuelas, Quilmes, Ituzaingó, Lomas de Zamora, Monte Grande. La vigilia del 1 al 2 de abril como concepto se está difundiendo como metodología de reconocimiento", agrega.

Respecto a la jornada, explica que "todos los riograndenses, sin distinción de ciudadanos, funcionarios o trabajadores de la administración pública, están malvinizados".

"No es nivel inicial: es nivel alto. De alguna manera, tratamos de estar a la altura de las circunstancias. Por las devoluciones que tuvimos, les gustó. Incluso ya se habla de abrirlas a la comunidad", indicó.

La distancia entre Río Grande y Puerto Argentino es de apenas 592 kilómetros. Por eso, sus habitantes tienen una sensibilidad especial por la cuestión Malvinas. Además, la ciudad aloja al Batallón de Infantería de Marina (BIM) 5, que tuvo una actuación destacada durante la contienda con el Reino Unido.

Río Grande Malvinas.jpg

"Ya se están contactando de otros municipios para hacerla. Creo que el diseño de capacitación que hizo Río Grande estaría en condiciones de exportarse. No es que copió y pegó los contenidos a nivel nacional, sino que los que buscamos adaptarlos a que sea situada la capacitación. Que contenga los contenidos mínimos que tenía conceptualmente Nación -derechos de soberanía y Malvinas- y a su vez el anclaje territorial y de cómo se vincula particularmente con Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y con Río Grande como ciudad", comenta Rattenbach.

Desde la administración fueguina indicaron que buscan implementar la iniciativa a nivel provincial, aunque esperan la luz verde Nación, ya que los contenidos dependen de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur (SEMAS) a cargo de Paola Di Chiara. "Nuestra Ley provincial, que adhiere a la nacional, incluye más contenidos, por tratarse de la provincia de Malvinas", señalaron desde el área.

La jurisdicción que gobierna Gustavo Melella (Unión por la Patria) adhirió a ley nacional en diciembre del año pasado. Algunos de los contenidos que estarán contemplados en las capacitaciones se pueden visitar de forma gratuita a través de una página web.

El contexto nacional y la visita de Laura Richardson

Por su parte, Daniel Guzmán consideró importante avanzar con las capacitaciones en un contexto adverso. "La particularidad de este 2 de Abril la definió el presidente en Buenos Aires, donde no habló de la ocupación colonial británica, ni pidió disculpas por su admiración por Margaret Thatcher".

"No hizo referencia a la presencia de David Cameron en Malvinas ni habló de la ocupación colonial británica. Hace un salto elíptico para no referirse a sus nuevos socios comerciales, obviando el debate diplomático en cuestiones que Argentina viene sosteniendo", protestó el excombatiente y periodista.

En paralelo rechazó la visita de la jefa del Comando Sur de los EEUU, Laura Richardson: "Es una intromisión absoluta. Está en contra de la posibilidad de que la Argentina haga acuerdos con China o Rusia para el desarrollo del Polo Logístico Antártico, un asunto que no existe. Yo no identifico que ni Taiana (Jorge) o Rossi (Agustín) hayan hecho un acuerdo o pacto".

richardson stanley mondino petri posse Casa Rosada

Guzmán le remitió una carta al comandante del Área Naval Austral, capitán de Navío José Alberto Martí Garro, en la que le solicita que "no propicie, ni incentive, ni permita" que Richardson "vaya el Monumento a los Caídos en Malvinas de nuestra ciudad, con la idea de visitar, conocer y/o rendir falsos honores a nuestro héroes muertos en batalla durante la guerra contra Gran Bretaña en el año 1982".

También participaron de la primera jornada de capacitaciones el subsecretario de Planificación y Asuntos Estratégicos de la ciudad, Santiago Barassi; y el veterano e integrante del Centro de Veteranos “Malvinas Argentinas”, Bernardo Ferreyro. El excanciller y ministro de Defensa Jorge Taiana envió un mensaje de apoyo destacando la relevancia de esta acción.