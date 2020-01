Arcioni ante traba sindical a plan de ajuste y deuda

El objetivo provincial es prorrogar esos vencimientos a 2030 negociando con los acreedores. Para conseguirlo necesitan el 75 por ciento de la aprobación de los tenedores. El Bocade 2026, que cuenta con el respaldo de regalías petroleras, tiene vencimientos pautados para abril y julio por 12.5 millones de dólares y de 39.7 para octubre. No es el único. Esos mismos meses figuran los vencimientos del Bopro, otro título con vencimientos cercanos a los 3 millones de dólares.

Durante la mañana y la tarde de ayer, funcionarios del oficialismo se reunieron con legisladores provinciales con el fin de achicar las diferencias de un proyecto que ya cuenta con la negativa explícita del Frente de Todos y que aún no tiene una respuesta concreta de parte de Cambiemos. “Hasta que no tengamos el proyecto en la mano no vamos a dar a entender nuestra posición”, sostiene el legislador Manuel Pagliaroni.

Para el período la deuda provincia se contempla en 22 mil millones de pesos. De llevarse a cabo la reforma que contempla de retiros voluntarios a suspensión de aumentos salariales por 180 días, el Estado podría bajar su déficit a 13 mil millones. Según el ministro de Economía local, Oscar Antonena, aseguró que el gasto provincial en salarios y jubilaciones seguiría siendo “insostenible”.

La reforma, que contempla los retiros voluntarios y la suspensión de aumentos salariales por 180 días, entre una gran variedad de medidas, provocó los primeros roces tras el acuerdo electivo por el que pasaron el ChuSoTo y el Frente de Todos. “Hay límites que no se cruzan. Siempre vamos a estar a favor del trabajador”, aseguró en legislador del Frente de Todos. Y agregó: “Además hay que aclarar muchas otras cosas antes de tomar esa medida. Cómo hicieron para pasar de 11 a 22 mil millones de deuda”.

En lo político se trata del único quiebre legislativo en concreto dentro del peronismo post arribo de Alberto Fernández. Desde el oficialismo aseguran que se están dando los consensos sin la necesidad de realizar muchos cambios. “No al menos con nosotros. Estarán buscando el consenso con Cambiemos”. Y agregó que “de todos modos, si quieren, pueden utilizar a la Legislatura como una escribanía” en relación a los 16 de los 27 diputados con los que cuenta el oficialismo.