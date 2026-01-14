El PJ suspendió a tres dirigentes de Misiones denunciados por "alinearse a las políticas de Javier Milei"

Lo definieron los interventores del partido luego de denuncias de otros afiliados. La sanción es temporal e incluye a un diputado nacional, alineado con el oficialismo de la provincia. Habrá internas el 19 de abril.

El Partido Justicialista (PJ) de Misiones , intervenido por la conducción nacional de Cristina Kirchner , sancionó esta semana a tres dirigentes denunciados por llevar adelante un "accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei ".

Se trata del diputado nacional Pedro Alberto Arrúa -quien preside el bloque Innovación Federal, que también integran legisladores que responden al gobernador salteño Gustavo Sáenz-, Myriam Analía Comparín y Fernando Martín Kornuta. Todos ellos fueron suspendidos de manera preventiva luego de dar curso a acusaciones de otros afiliados.

Arrúa se desempeñó como secretario del Consejo Político Provincial, mientras que Comparín es exvicepresidenta a cargo de la Presidencia del Consejo Político Provincial y Kornuta, exapoderado partidario. En términos políticos, se les imputa su alineamiento con el oficialismo misionero, encarnado por el Frente Renovador de la Concordia que lidera Carlos Rovira y que tiene hoy como cara visible al gobernador Hugo Passalacqua.

Los legisladores que responden al misionerismo suelen acompañar los proyectos de Javier Milei en el Congreso nacional. De hecho, sus votos fueron clave para la aprobación del Presupuesto 2026 tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

En cuanto a las sanciones, la intervención del PJ provincial decidió accionar "ante la probable comisión de actos de inconducta, indisciplina y/o violaciones a la Carta Orgánica". “En ese marco, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, inciso m, de la Carta Orgánica del Partido Justicialista – Distrito Misiones, se resolvió imponer la suspensión preventiva de las afiliaciones de los denunciados mientras se tramitan las actuaciones”, detalla el texto.

A la vez, el comunicado refiere al "incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, así como la documentación contable y los libros partidarios a las legítimas autoridades interventoras”.

Actualmente, el Partido Justicialista de Misiones está intervenido por Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, dos dirigentes que reportan a la conducción nacional referenciada en Cristina Kirchner. Escenarios similares se dan en Salta y en Jujuy, donde los partidos también atraviesan procesos de "normalización".

En tierra colorada, las elecciones internas fueron convocadas para el 19 de abril próximo. La decisión de los interventores deja afuera de la cancha al sector más cercano al rovirismo.

Por otra parte, en el comunicado Arrieta y Rodríguez sacaron pecho, afirmando que el peronismo sumó 5.000 nuevos afiliados en el marco de la campaña provincial para acercar voluntades. Particularmente, señala que la mayoría de ellos tienen menos de 35 años.

Condicionada por su prisión domiciliaria, Cristina Kirchner busca dotar al justicialismo de un neto corte opositor al mileísmo y atraviesa la rebelión de sectores refractarios. En ese marco, surgen internas con sectores que vienen acompañando proyectos del Presidente, incluso dentro de la órbita de Unión por la Patria (UP), como el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo.

Fuera del esquema, pero con cercanía al peronismo, aparecen también el salteño Sáenz y el misionero Passalacqua, referentes de fuerzas provincialistas donde tallan sectores de los peronismos locales, que bregan por una agenda local.