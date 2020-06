Misiones: frontera con Brasil dilata nueva normalidad

Comentó que “el movimiento epidemiológico nosotros lo vamos monitoreando hora tras hora. Y las aperturas o los cierres de las actividades lo vamos a ir dando de acuerdo a como se vaya dando en este movimiento la epidemia”.

“Por eso cuando me dicen: ‘Nosotros entramos a tal etapa’. No, nosotros no entramos a ninguna nueva etapa. Es lo que hemos determinado por protocolo sanitario, de esta manera en la evaluación diaria de la enfermedad en la región”, afirmó.

Clases presenciales

Sobre la vuelta a las aulas de los estudiantes, Herrera Ahuad dijo que seguirán trabajando para que los chicos regresen a las aulas en la medida en que las condiciones epidemiológicas sean más favorables.

A diferencia de Jujuy, San Juan y Catamarca cuyos gobernadores plantearon al presidente Alberto Fernández la posibilidad de retomar las clases antes de agosto en las escuelas rurales, el misionero descartó la posibilidad. “Muchas de las escuelas rurales de la provincia están en zona de frontera con Brasil y esto representa un alto riesgo porque en ese país hay miles y miles de afectados con el Covid-19. No podemos habilitar las clases en las escuelas rurales de localidades como Cerró Corá o Cerro Azul y dejar cerradas las aulas en El Soberbio. Por eso, prefiero ser conservador en este punto, priorizando la salud de nuestra población”, aseguró.

Transporte y turismo

Respecto a la rehabilitación del transporte provincial Herrera Ahuad dijo que se hará una evaluación en el transcurso de la semana. “El transporte de media distancia es muy reclamado y lo entiendo, pero también se debe entender que es el movilizador más importante que se tiene en cuando a la posibilidad de contagio por eso debemos garantizar una seguridad epidemiológica”.

En cuanto al turismo interno el mandatario provincial dijo que también se está evaluando “como todas las actividades. Esto es extremadamente dinámico y con esta determinación de ir con certeza hasta el momento no tuvimos que dar marcha atrás”.