Buenos Aires: oposición busca que coparticipación de Ciudad vaya a municipios

“Los intendentes de Juntos por el Cambio queremos que se respete lo que viene ocurriendo con el resto de los fondos y que el 16,6 por ciento vaya a los municipios. Venimos pregonando hace rato para que no haya una discrecionalidad plena en el manejo. Si es un fondo afectado para seguridad, queremos que la Provincia sea la garante para las políticas de seguridad en los distritos donde nuestro rol es clave por ser parte de la trinchera”, le dice a este medio un jefe comunal de la oposición.

Pese al reclamo opositor, el jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco fue contundente: “No son fondos coparticipables con los municipios”. Y agregó que “después será una definición que tendremos que tomar nosotros respecto de cómo se utilizan”. El gobernador Axel Kicillof no tiene la obligación de girarlos, ni siquiera debe utilizarlos en seguridad ya que el decreto nacional habla de “contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la Provincia”.

Sin embargo, desde la Cámara alta bonaerense, Juntos por el Cambio ya dio el primer paso para poner en discusión la letra chica. El senador Andrés de Leo presentó un proyecto con el que busca que el Fondo de Fortalecimiento Fiscal se coparticipe a los municipios. En diálogo con Ámbito, el legislador sostiene que “más allá de la opinión de Bianco, vale aclarar que el presidente no estableció en el decreto la excepción de que esos fondos sean coparticipables como lo son todos los fondos de coparticipación”. Y apela a los antecedentes para remarcar su posición: “En el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano y en el Consenso Fiscal que se logró en 2017 se dejó contemplado que no eran coparticipables. Y si no se aclara, como en este caso, significa que pasan a ser”.

Cruces

Luego de que el Presidente oficializara el fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires por el que quitó un punto de la coparticipación de la CABA, cerca 35 mil millones de pesos, fueron varios los jefes comunales que salieron a pedir por su distribución. “Me parece una desubicación. Primero se quejaron y ahora salen a reclamar una parte de un fondo que está destinado a seguridad. Algo que claramente va a tener su impacto en los municipios. Se trata de una jugada política sin razón de ser”, asegura un diputado del Frente de Todos.

De Leo retoma la palabra para dejar en claro que “la medida que tomó el presidente tiene dos impactos: lo discutible desde lo constitucional y la clara represalia política hacia CABA. Nosotros manifestamos nuestro desacuerdo, pero también entendemos que la Provincia tiene que tener más recursos coparticipables. La Justicia tendrá que resolver, pero sobre lo que se resuelva quien tendrá que hacerse cargo es Nación”.