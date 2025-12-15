Tucumán: el oficialismo puso el freno de mano y postergó la reforma electoral para 2026

"Sin consenso", fue la síntesis del anuncio del gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo. La iniciativa preveía la reducción de la cantidad de acoples, Ficha Limpia y paridad de género. Críticas de la oposición. "Nadie nos va a apurar", sostuvo el mandatario tucumano.

Tucumán cerrará el año sin reforma electoral, pese a que desde el oficialismo se había asegurado que existía un proyecto acordado para limitar la cantidad de acoples, el eje de las principales críticas de la oposición al sistema de votación que rige en la provincia. La decisión fue confirmada en el arranque de la semana por el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo, tras una reunión en la Casa de Gobierno. Ambos coincidieron en que "no hubo consenso" para que los cambios se traten en la última sesión del año de la Legislatura e insistieron en que se avanzará en 2026. Críticas de la oposición.

Así como en el arranque del mes Jaldo, Acevedo y Sergio Mansilla, presidente subrogante de la Cámara, anunciaron que se había tomado la decisión política de avanzar hacia una reforma "light" del sistema electoral, este lunes 15 utilizaron la misma modalidad. Reunión a primera hora en el despacho del jefe provincial y luego conferencia de prensa, aunque esta vez para informar sobre el freno de mano al proceso reformista.

En rigor, el peronismo tiene una abrumadora mayoría en la Legislatura para aprobar cualquier proyecto pero, de acuerdo a una fuente del oficialismo, la iniciativa que tomó estado público había generado ruidos en el frente interno y La Libertad Avanza (LLA), referenciada en Lisandro Catalán, designado en el directorio de YPF y presidente del partido en Tucumán, convirtió a la insistencia en cambiar el sistema en una consigna , tras las elecciones legislativas nacionales de octubre. Quizás por eso, Osvaldo Jaldo señaló ante la prensa: "nadie nos va a apurar, vamos a sacar la mejor reforma posible, con el mayor consenso posible".

La iniciativa, oficialmente freezada, preveía la reducción de los acoples, la implementación de la Ficha Limpia, listas de candidatos con paridad de género y un incentivo para que sumen puntaje los docentes que sean autoridades de mesa en las elecciones. Se había desestimado la Boleta Única Electrónica o la Boleta Única de Papel y mantener el tradicional voto de boleta papel, "por una cuestión de prudencia financiera", según lo expresado por Miguel Acevedo hace dos semanas.

Desde ese mismo momento arreciaron las críticas de sectores de la oposición, con y sin representación en el parlamento tucumano. Unas por quedarse "a mitad de camino", otras por ser "un traje a medida del oficialismo" y algunas porque no expresaba una síntesis de los diálogos que hubo en la Cámara desde que el vicegobernador se puso al hombro, con apoyo de Jaldo, una serie de acciones de intercambio de opiniones con parte de la oposición para darle músculo al proceso reformista.

Osvaldo Jaldo insistió en que "si avanzamos con la reforma institucional, electoral y política en la provincia, debe ser con el mayor consenso posible. Primero, tenemos tiempo, tenemos todo el 2026 para seguir trabajando. Nosotros no tenemos apuro, hemos demostrado que con un sistema o con otro, hemos ganado las elecciones". La referencia fue a que con la Boleta Única de Papel que implementó el Gobierno para las elecciones nacionales de octubre, el peronista Frente Tucumán Primero alcanzó casi 51 puntos, más de medio millón de votos. "El sistema electoral en nuestro espacio no incide para nada en el resultado electoral. ¿Cuál es el sentido de apurar una reforma esta semana, si tenemos todo el año 26 para hacerlo?", concluyó.

Miguel Acevedo fue más enfático sobre las razones de por qué el tema no será incluido en el último debate parlamentario del año. "No queremos forzar absolutamente nada. Si no hay consenso, somos respetuosos y no avanzamos porque atentaríamos contra valores de la democracia que no queremos vulnerar", dijo. Consultado, admitió que las diferencias se centran en el tipo de boleta, Ficha Limpia, la cifra de los acoples, criterios de paridad de género. "Algunos plantean boleta electrónica, otros boleta única y otros boleta de papel. Tampoco había uniformidad en la cantidad de acoples ni en otros aspectos centrales”, explicó. "La reforma es un tema muy importante como para que dependa de la coyuntura o de algún capricho. Queríamos un consenso generalizado, consenso que no se dio, entonces no lo vamos a tratar en este momento", cerró.

Catalán Jaldo Días atrás, Osvaldo Jaldo recibió al libertario Lisandro Catalán para discutir los ejes de la reforma electoral.

Críticas desde el Parlamento

Desde adentro de la Legislatura surgieron voces en contra de la decisión del oficialismo. El legislador radical Agustín Romano Norri expresó a Ámbito que "el vicegobernador Miguel Acevedo y muchos legisladores trabajamos en una reforma electoral acorde a las necesidades de los tucumanos, pero el oficialismo de la legislatura parece que no le quiere mejorar la vida a los votantes. Siguen aferrados al cargo y tienen miedo de perder sus privilegios manteniendo un sistema electoral arcaico", sostuvo. "Tucumán termina siendo una vergüenza nacional", al remarcar que es la única provincia que aún carece de normas de transparencia electoral. Reclamó la sanción de "una verdadera ley de Ficha Limpia y no el mamarracho que existe hoy", apuntó.

Por otro lado, el legislador José Macome, que fungió de referente de LLA hasta que Lisandro Catalán lo desplazó, manifestó que el proyecto que contaba con apoyo mayoritario en el recinto distaba de representar un cambio real en el sistema político provincial. Remarcó que la postergación no implica abandonar el debate, sino todo lo contrario. "El nuevo escenario abre una oportunidad para construir mayores consensos y avanzar en una transformación profunda del régimen electoral. Entendemos que el año que viene podemos lograr mayor apoyo y una reforma real", afirmó. Macome impulsa la boleta única de papel provincial, el mismo sistema electoral que se utilizó en las elecciones nacionales legislativas de octubre.