Agosto: "La caída de recursos nos dejó sin margen de reacción"

El impacto del coronavirus en las provincias se reflejó en una baja de la recaudación y en menores recursos recibidos por coparticipación. El ministro de Economía de Santa Fe, Walter Agosto, señaló que la caída "se dio de un día para otro" y que en este contexto no se pueden hacer recortes de gastos. El funcionario de Omar Perotti señaló a Ámbito que no evalúan emitir cuasimonedas. "Está en el fondo del cajón del gobernador", dijo, y manifestó que fue una alternativa que barajaron los mandatarios antes de que Nación anunciara una asistencia por $120.000 millones. El ministro afirmó que el objetivo es hacer frente al pago de los sueldos de abril y no descartó un bono para pago a proveedores, con una deuda con éstos en la provincia que asciende a $6.000 millones a diciembre de 2019.