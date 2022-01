Define Kicillof fecha de inicio para pase sanitario en ómnibus

Y agregó que “la provincia de Buenos Aires supera hasta ahora el 95% de la población vacunada con la primera dosis y el 83% con las dos aplicaciones”, como para dar un marco a la necesidad de seguir sumando.

Aclaró que una vez que se lleve adelante su aplicación será hacia adelante, por lo que no afectará a aquellos que ya tengan su boleto comprado desde antes.

A la vez, el funcionario provincial respondió en relación a la posibilidad de que el comprobante de vacunación sea requerido en el transporte de corta distancia y sostuvo que esa “es una decisión del ministro” de Salud, Nicolás Kreplak.

A quienes decidan no vacunarse les advirtió sobre la dificultad de asistir a ciertos eventos: “Respetamos a quienes decidan no vacunarse pero esos casos tienen consecuencia, ya que en lugares de concentración o cerrados no podrán asistir quienes no cuenten con el plan de vacunación”, precisó.

Según explicó D’Onofrio, a partir del 21 de diciembre, cuando se decidió implementar el pase sanitario en la provincia, “la vacunación de quienes no habían iniciado su esquema o lo tenían incompleto, se aceleró muchísimo”.

A su vez, agregó que el pase sanitario se completará “muy bien con una campaña muy fuerte de vacunación dentro del ámbito escolar”.

“Es el único rubro, de 11 a 5 años, con el que todavía estamos en el 50%, por eso, en lo que resta de enero y febrero se va a trabajar muy fuerte para equipararlos con el resto de las franjas etarias”, cerró.