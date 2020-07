Oscar Herrera Ahuad: "Es imperioso que la Argentina central nos mire"

P.: ¿Analizó el plan quinquenal del Gobierno nacional, concretamente me refiero a las obras de energía que reclama la provincia y el gasoducto del Nea?

O.H.A.: En esto estamos trabajando en forma bilateral todas las provincias. Personalmente hice un aporte al plan Quinquenal en la reunión que mantuve con el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro. En un análisis de oportunidades pudimos exponer que es lo más medular en el proceso de inversión, en lo que es la trasmisión y la red de tendido eléctrico de la provincia. Misiones lanzó un programa de energías alternativas, por ejemplo, la fotovoltaica. Pusimos en carpeta nacional la línea de energía 132 que va desde Posadas hasta la localidad de Oberá, también incluimos las líneas que van sobre la zona Norte para conformar el anillo energético tan necesario para el crecimiento provincial. También planteamos una mejor conectividad y el espectro, porque más allá de tener la red Capricornio debemos llegar a todos los misioneros para que, por ejemplo, los chicos que viven en las chacras puedan estudiar sin inconvenientes, puedan acceder a una mejor salud, etcétera.

P.: Cuándo habla de ‘espectro’, ¿a qué se refiere?

O.H.A.: Me refiero a la zona de la provincia que limita con Brasil, porque hay muchas empresas de telecomunicaciones, que al no ser una zona que reditúa económicamente no les interesa llevar señal para un celular, por eso le solicitamos al Gobierno nacional que el espectro lo maneje la empresa misionera Marandú, que no tiene fines de lucro y que permitirá brindar telefonía o celulares en lugares donde no se trata solamente de brindar un teléfono sino de soberanía, porque son lugares, por ejemplo donde se consume mucho la cultura brasileña.

P.: ¿Y con respecto al gasoducto del Nea?

O.H.A.: Lo venimos reclamando por una cuestión de agregado de valor. Tener el gasoducto en Misiones significaría un gran ahorro en material combustible para los diferentes procesos que tiene la producción, por ejemplo. Es una obra muy necesaria para la provincia de Misiones .

Presupuesto 2021

P.: Acaba de crear el Instituto Provincial Forestal y puso a la vez en funcionamiento a la mesa forestal. ¿el organismo funcionará como un ente regulador?

O.H.A.: Es una herramienta creada por ley que permite el fortalecimiento de todo el sector maderero y forestal de la provincia. Sin duda es uno de los más importantes del país. La mesa forestal misionera es integradora compuesta por todo el arco que compone el proceso forestoindustrial, ya que la integran desde el empresario más importante hasta el sector gremial. El objetivo es que toda la problemática del sector se gestione desde la mesa forestal.

P.: Insisto, ¿Cuál será el orden institucional de este organismo forestal?

O.H.A.: Comenzará a trabajar con un orden institucional y también en nombre de la mesa forestal provincial realizará las gestiones ante los organismo nacionales e internacionales del sector. Es una mesa de consenso y ejecutiva, sin burocracia en la que podamos mostrar resultados porque es la mejor manera de poder generar confianza en todo el sistema forestal de la provincia

P.: En pocas semanas deberá elevar a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto 2021. ¿Cuáles son los trazos gruesos del mismo?

O.H.A.: Será equilibrado, a tono con los tiempos. Es una herramienta esencial y en Misiones tiene un componente social muy grande. El año pasado, sin tener prevista una pandemia, el 60 % de los recursos fue destinado al área social. Hoy el área social es de alta demanda. Tendrá un alto componente social, productivo, de respaldo a los pequeños productores para avanzar en la soberanía alimentaria, habrá una partida para energías renovables, que estamos buscando financiamiento nacional y una parte que va a fortalecer la educación disruptiva, ampliar la conectividad, que las plataformas lleguen a todos los estudiantes misioneros. Planificamos un fuerte paquete de obras de más de 2.000 millones de pesos para agua y cloacas en varios municipios. Cerramos con la Nación un paquete de obras de toma de agua, plantas impulsoras, para abastecer las localidades de Coros y Roca y dos en Puerto Iguazú y saneamiento del troncal norte de la localidad de Oberá. También hay obras para cinco comunidades Mbya, agua potable y otras obras que son las toma y transmisión desde el río Paraná hasta la ciudad de Jardín América. Saneamiento y cloacas de Apóstoles. Y saneamientos para las ciudades de Aristóbulo del Valle y Eldorado.