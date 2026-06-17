El RIMICABA va de la mano con el RIMI nacional

El régimen de incentivos porteño se encuentra íntimamente ligado al dispuesto por el gobierno nacional, aunque dispone sus propios requisitos y suma beneficios fiscales y crediticios.

La Ciudad de Buenos Aires sancionó un régimen de incentivos a medianas inversiones que acompaña al sancionado a nivel nacional

Paralelamente a la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sancionó la Ley 6.950, creando el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMICABA) , acompañando así al régimen de igual denominación que rige a nivel nacional.

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Como sucede con la mayoría de estos regímenes de estímulos, los objetivos buscan atraer capitales nacionales y extranjeros, fortalecer la competitividad de los sectores productivos y fomentar la creación de empleo en CABA.

Los sujetos que pueden ser beneficiarios de este régimen, muestran claramente la vinculación que existe con el vigente a nivel nacional.

La relación íntima con el régimen nacional continúa respecto de la definición de las inversiones productivas, ya que se entenderá por tales, a las contempladas en dicho régimen .

Por otra parte, incluye dentro de las inversiones productivas aquellas realizadas en bienes de alta eficiencia energética cuyo monto mínimo sea equivalente u$s50.000.

Beneficios fiscales y financieros

La ley fija cuatro requisitos esenciales para gozar de los beneficios:

La efectiva radicación y ejercicio de la actividad productiva en CABA

La condición de sujeto beneficiario del RIMI nacional

Encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones impositivas locales y nacionales

Las Micro Empresas deberán presentar el plan de inversión en los términos que fije la Autoridad de Aplicación

Superados los citados requisitos, el régimen porteño dispone los siguientes beneficios:

Exención del Impuesto de Sellos para contratos suscriptos en la jurisdicción relacionados a las inversiones productivas en el RIMI nacional.

para contratos suscriptos en la jurisdicción relacionados a las inversiones productivas en el RIMI nacional. Exención de ABL e Impuesto Inmobiliario para inmuebles construidos afectados a dichas actividades productivas.

para inmuebles construidos afectados a dichas actividades productivas. Se podrá computar hasta el 25% de la inversión como pago a cuenta de Ingresos Brutos resultante del ejercicio de su actividad productiva en CABA. De existir remanente, podrá aplicarse hasta su agotamiento o hasta el 31/12/2028, lo que antes suceda. No puede generar saldos a favor.

resultante del ejercicio de su actividad productiva en CABA. De existir remanente, podrá aplicarse hasta su agotamiento o hasta el 31/12/2028, lo que antes suceda. No puede generar saldos a favor. Acceso a líneas de financiamiento del Banco Ciudad, el que implementará créditos para quienes desarrollen la actividad productiva que origine el incentivo en CABA.

El goce de los beneficios tributarios se condiciona al ejercicio por parte del beneficiario de la actividad productiva en la jurisdicción por un plazo de al menos 4 años.

El RIMICABA regirá por dos años y tiene un cupo para los beneficios fiscales. El tope anual se ubica en $ 150.000 millones, acotando la asignación a los beneficiarios al estipular que cada contribuyente podrá acceder, como máximo, al 10% de mencionado tope.

Resta el dictado de las normas reglamentarias que hagan operativo al régimen ya vigente.