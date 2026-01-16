Robinho recibió una reducción de la pena: fue condenado en 2022 por abuso sexual

La Justicia de San Pablo aprobó un recorte de 160 días, lo que adelanta la salida del ex futbolista para fines de 2032.

El exfutbolista brasileño Robinho volvió a quedar en el centro del ojo público después de una resolución que modifica su condena. En 2022, fue sentenciado a nueve años de prisión por un caso de abuso sexual ocurrido en Italia y, ahora, el ex delantero recibió una reducción luego de un fallo del Tribunal de Justicia de San Pablo .

La decisión, solicitada por su defensa, no implica su liberación inmediata, pero sí adelanta la fecha estimada de salida de la cárcel, prevista ahora para fines de 2032 . A continuación, conocé los detalles.

Robinho fue condenado en enero de 2022 por la Justicia italiana por su participación en un abuso sexual grupal contra una joven albanesa, ocurrido en un boliche de Milán en 2013 . El fallo fue el resultado de un proceso judicial que se extendió durante varios años y que incluyó instancias de apelación , todas desfavorables para el ex jugador.

Al momento de quedar firme la condena, se encontraba en Brasil , país que no extradita a sus ciudadanos. Por ese motivo, la nación europea solicitó la homologación de la sentencia para que la pena pudiera cumplirse en territorio brasileño.

Robinho estuvo inicialmente detenido en el penal de Tremembé , conocido popularmente como “la cárcel de los famosos” por alojar a figuras públicas. En noviembre de 2025 fue trasladado a la unidad penitenciaria de Limeira , un cambio que, según trascendió, fue solicitado por su entorno legal.

Robinho 1

Por qué le redujeron la pena

La reducción de la condena de Robinho no responde a una revisión del fallo ni a un beneficio extraordinario. Según explicó su abogado, Mário Rossi Vale, al medio brasileño G1: "Fue al reconocimiento legal de 160 días de remisión, conquistados a través del estudio y trabajo realizado durante la ejecución de la pena, de acuerdo con la Ley de Ejecución Penal".

robinho

Este mecanismo permite que las personas privadas de la libertad descuenten días de condena por cada período determinado de formación educativa o tareas laborales certificadas dentro del sistema penitenciario. En el caso de Robinho, la Justicia consideró acreditados esos requisitos y aprobó el pedido presentado por su defensa ante el tribunal.

Con esta reducción, la fecha estimada de salida de prisión se adelantó algunos meses: originalmente estaba prevista para marzo de 2033 y ahora quedó fijada para fines de 2032.